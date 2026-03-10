El pasado 4 de marzo, la Ciudad de México fue testigo de la presentación de un proyecto editorial sin precedentes. Se trata de Conociendo México a través de sus pescados y mariscos, una obra impulsada por el movimiento Pesca con Futuro de Comepesca, que documenta la riqueza biológica y cultural de nuestros litorales.

El libro, publicado por Editorial Ámbar, no es solo un compendio de especies, sino una herramienta de educación alimentaria que invita a consumidores y profesionales a mirar más allá de lo convencional.

Según los presentadores, el objetivo es fomentar una cultura de consumo responsable que fortalezca la soberanía alimentaria del país, y en Menú te decimos porqué no puede faltar en tu biblioteca.

¿Quiénes están detrás de esta obra colectiva?

La creación de este libro de 256 páginas fue un esfuerzo comunitario que tomó de seis meses de trabajo intensivo. El proyecto fue coordinado por Manuel Sarmiento y contó con la visión de Citlali Gómez Lepe, presidenta de Comepesca.

Foto: El Universal.

Para lograr una mirada integral del sector, se reunieron las voces de más de 50 especialistas que cubren todos los eslabones de la cadena de valor:

Productores y pescadores: Desde acuicultores rurales hasta representantes de la pesca industrial y artesanal .

. Científicos y académicos: Expertos de la FAO, investigadores y especialistas de la CONABIO, quienes aportaron mapas oficiales de biodiversidad marina .

. Especialistas en gastronomía: Chefs, cocineras tradicionales y periodistas gastronómicos, incluyendo a Claudio Poblete como uno de los autores.

y periodistas gastronómicos, incluyendo a Claudio Poblete como uno de los autores. Documentación visual: La fotografía estuvo a cargo de Ignacio Urquiza, quien capturó especies, paisajes y prácticas de pesca sustentable desde el aire y bajo el agua.

¿Cómo está estructurado el contenido del libro?

Para facilitar la consulta y evitar confusiones técnicas, la información se organizó en secciones específicas por grupos de especies. De acuerdo con lo expuesto en la presentación, cada entrada incluye:

Fichas técnicas: Recuadros de información rápida con el nombre común, nombre científico y una ilustración para una localización visual ágil.

Contexto productivo: Textos detallados sobre los métodos de cultivo o captura de cada ejemplar, garantizando la trazabilidad.

Propuestas culinarias: Fotografías del producto fresco y de platillos ya preparados para inspirar su uso en la cocina profesional y hogareña.

Mapas de biodiversidad: Cartografía oficial que detalla la distribución de las especies en el Golfo de México y el Pacífico.

¿Cuál es el impacto social de este proyecto editorial?

Más allá de su valor informativo, el libro tiene una misión altruista. Todos los fondos obtenidos por su venta (con un precio de $1,500.00 pesos) se destinan a causas sociales que fortalecen a las comunidades pesqueras.

Foto: El Universal.

De acuerdo con Comepesca, lo recaudado se utiliza para la compra de fábricas de hielo solares en comunidades de Baja California Sur. Este equipo es vital para que los pequeños pescadores puedan mantener la cadena de frío de sus productos sin depender de combustibles fósiles, garantizando la frescura necesaria para obtener precios justos en el mercado.

¿Dónde se puede adquirir esta guía de pescados y mariscos?

Con un tiraje inicial de 2,000 ejemplares, el libro está disponible en puntos de venta especializados y a través de los canales oficiales de Pesca con Futuro:

Foto: Cortesía.

CDMX: En la Fundación Herdez y tiendas como Smart Food y Rincón de Temporada.

Interior de la República: Disponible en Del Chavo en Cancún, Quintana Roo.

Venta directa: También puede adquirirse mediante transferencia bancaria contactando directamente a Comepesca.

