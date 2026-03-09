La Feria Nacional de la Nieve 2026 reunirá nuevamente a maestros neveros que conservan una de las tradiciones de preparación de nieves más queridas de la Ciudad de México.

Durante este evento los visitantes podrán probar nieves elaboradas de manera artesanal, preparadas con técnicas que se han transmitido de generación en generación y que forman parte de la identidad del lugar.

Cada año varios neveros elaboran y ofrecen sus preparaciones al público, lo que permite que los asistentes conozcan su trabajo. Además de disfrutar de un postre refrescante, los visitantes de la feria podrán recorrer los distintos puestos instalados, donde se prepararán y se exhibirán las nieves al momento, lo que brindará la oportunidad de descubrir nuevos sabores.

Existe una nieve sabor aguacate. Foto: Freepik

¿Qué habrá en la Feria Nacional de la Nieve 2026?

Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de sabores preparados de forma artesanal, desde los tradicionales como limón, chocolate, vainilla, fresa, menta y mango, hasta nuevos sabores y combinaciones que nunca te imaginarías ver ni probar; este factor sorpresa es uno de los principales atractivos del evento.

Muchos neveros aprovechan la feria para presentar recetas poco comunes que llaman la atención de los visitantes; algunas combinaciones se elaboran con ingredientes naturales, frutas de temporada o mezclas que buscan ofrecer experiencias diferentes para quienes desean probar sabores distintos y únicos.

La creatividad de los neveros es una parte crucial del evento, ya que cada participante intenta destacarse con propuestas originales.

El evento no solo gira alrededor de las nieves; durante los días de la feria también habrá música que acompañará a los visitantes mientras recorren los distintos puesto. Este ambiente permite que las familias disfruten del recorrido mientras degustan los distintos sabores de nieves que se ofrecen.

Las nieves es uno de los postres más consumidos durante la temporada de calor. Foto: Pexels

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Nieve 2026?

La Feria Nacional de la Nieve 2026 se llevará a cabo del 28 de marzo al 6 de abril de 2026 y celebrará su edición número 139. La sede del evento será en Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco, específicamente en la Avenida de la Paz 27A, en la Ciudad de México.

Durante los días del evento, el lugar suele recibir a visitantes provenientes de distintas partes de la capital e incluso de otros estados, quienes llegan con la intención de conocer la feria y probar los distintos sabores que se ofrecen.

La entrada a la Feria Nacional de la Nieve 2026 será completamente gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir y disfrutar de este postre. Y tú, ¿de qué quieres tu nieve?

