¿Cuándo será la Feria del Tamal en Coyoacán 2026?

Para los amantes de la gastronomía tradicional mexicana, el inicio de febrero es el momento ideal para disfrutar de uno de los platillos más emblemáticos del país: los tamales. Este alimento, elaborado a base de masa de maíz y envuelto en hojas vegetales, se ha arraigado profundamente en las tradiciones anuales gracias a su vínculo con el Día de la Candelaria.

Por ello, en Menú te contamos por qué deberías lanzarte a la Feria del Tamal en Coyoacán 2026, un encuentro que reúne lo mejor de la gastronomía tradicional con la riqueza cultural de distintas regiones de México.

Leer también Cuál es la diferencia entre licuar y procesar alimentos

¿De qué trata la Feria del Tamal en Coyoacán 2026?

El Día de la Candelaria se ha consolidado como una excelente oportunidad para reunir a maestras y maestros tamaleros, así como a amantes de los platillos tradicionales mexicanos, en un mismo espacio.

Al ser el tamal un elemento fundamental de la cultura alimentaria del país, con orígenes que se remontan a épocas previas al virreinato, su sabor y simbolismo han logrado prevalecer a lo largo de la historia, algo que hoy puede apreciarse y celebrarse en la Feria del Tamal en Coyoacán 2026.

En esta edición, más de 50 cocineras y cocineros tradicionales ofrecerán una amplia variedad de tamales representativos de estados como Chiapas, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además de propuestas provenientes de la Ciudad de México, con especial énfasis en la zona de Milpa Alta, reconocida por su fuerte tradición maicera.

Además, en esta ocasión la feria contará con la participación de representantes de países latinoamericanos como Venezuela, Honduras, Panamá y El Salvador, quienes presentarán variantes propias elaboradas con ingredientes y técnicas locales, como masas rellenas de carnes especiadas, versiones dulces, preparaciones envueltas en hojas de plátano y recetas que reflejan la herencia indígena y mestiza de cada región.

Esto convierte al evento en una experiencia gastronómica imperdible para quienes buscan conocer la diversidad del tamal en México y América Latina. Todo ello es organizado por el Museo Nacional de Culturas Populares, con el objetivo de generar un espacio de encuentro donde el público pueda conocer, saborear y apoyar la diversidad gastronómica, entendida como una parte esencial de la identidad cultural de la región.

La Feria del Tamal en Coyoacán reúne a cocineras y cocineros tradicionales de distintas regiones del país. Foto: Freepik

¿Cuándo será la Feria del Tamal en Coyoacán 2026?

Celebrándose en las vísperas del Día de la Candelaria, del 29 de enero al 2 de febrero de 2026, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, este encuentro está pensado para disfrutarse en un ambiente familiar, donde la experiencia sensorial gira en torno al sabor, los aromas y la tradición del tamal.

El evento se lleva a cabo en Av. Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, sede del Museo Nacional de Culturas Populares, un recinto emblemático dedicado a preservar y difundir la riqueza cultural del país. La entrada es gratuita; sin embargo, se recomienda llevar dinero en efectivo, ya que los tamales y bebidas tradicionales se adquieren directamente con las y los cocineros participantes.

El Museo Nacional de Culturas Populares es la sede de la tradicional Feria del Tamal en Coyoacán. Foto: Unsplash.

Una cita imperdible para celebrar la cocina tradicional mexicana, apoyar a productores y cocineros locales, y reconectar con una de las tradiciones gastronómicas más queridas del país. Ideal para los amantes del tamal, esta feria es la excusa perfecta para lanzarte a Coyoacán y saborear un plato tan icónico del Día de la Candelaria.

Leer también Cómo se hace el chamoy con flor de jamaica

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters