De entre los electrodomésticos que no pueden faltar en tu cocina, seguro que los primeros que vienen a tu mente son el microondas, refrigerador, cafetera... ¿Y qué tal la licuadora o el procesador de alimentos?

Hoy en Menú, te explicamos la diferencia entre la licuadora y el procesador de alimentos, así como cuándo debes usar una u otra. ¡Toma nota!

¿La licuadora y el procesador de alimentos sirven para lo mismo?

En la mayoría de las cocinas modernas, no faltan las licuadoras; sin embargo, en ocasiones, se asume que un procesador de alimentos no es necesario pues cumple la misma función que una licuadora común.

¡Y esto no es cierto! Fuentes como Serious Eats mencionan que, mientras que tienen muchas cosas en común, una licuadora y un procesador de alimentos cumplen funciones diferentes. Por ello, se recomienda tener ambos en tu cocina si tienes la posibilidad económica y el espacio.

Los procesadores de alimentos suelen ser más versátiles que las licuadoras comunes. Serious Eats y Dito Sama mencionan que un procesador de alimentos es la mejor elección al momento de picar, rebanar, triturar, rallar y amasar. Su diseño le permite lidiar con alimentos sólidos o semisólidos de una manera fácil ya rápida.

Por otro lado, las licuadoras son más afines a tareas como hacer purés, sopas, batidos y emulsiones. Su principal ventaja es mezclar y licuar (entendido como “liquidar”) ingredientes en lugar de cortarlos en formas uniformes.

Foto: Imagen creada con AI.

¿Cómo saber si debes usar licuadora o procesador de alimentos?

Si tienes ambos electrodomesticos en tu cocina, es posible que no siempre estés seguro de cuál usar, y aquí te dejamos algunas coas a tomar en cuenta antes de decidir. Dito Sama dice que lo más importante es la textura deseada del alimento que estés manejando; es decir:

Si necesitas tener más control sobre la textura del producto final, usa el procesador de alimentos.

Si tu objetivo es que los alimentos se trituren completamente, usa la licuadora.

Asimismo, estas son algunas ocasiones en las que definitivamente resulta más práctico usar el procesador de alimentos:

Preparar masas de hojaldre

Picar verduras

Rebanar papas

Rallar queso

Amasar masa de pizza.

Foto: Imagen creada con AI.

Y, aquí te dejamos algunas de las ocasiones en las que deberías optar por usar una licuadora:

Salsas

Aderezos para ensaladas

Sopas

Batidos y bebidas que requieren una consistencia uniforme y suave

Emulsionar ingredientes como el aceite y el vinagre

