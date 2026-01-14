Los endulzantes tienes distintas formas, olores, y sabores; tan solo el azúcar, uno de los endulzantes más comunes que hay, tiene multiples tipos de entre los cuales elegir según la preparación.

Hoy en Menú, te explicamos todo lo que tienes que saber de uno de los tipos de azúcar más comunes: el mascabado. Además, también te contamos en qué preparaciones va mejor.

¿Qué es el azúcar mascabado?

El sitio especializado WebMD, menciona que el azúcar, independientemente del tipo, se elabora a partir de caña. Lo que hace la diferencia entre una u otra es el proceso que vienes después.

Mientras que todos los tipos de azúcar son sometidos a limpieza, cristalización, y secado durante su elaboración, la duración y variabilidad de estos es lo que termina por distinguir, por ejemplo, al azúcar glass de la azúcar refinada.

De este modo, de acuerdo con fuentes como Testing Table, el azúcar mascabado resulta ser un producto menos refinado cuya concentración de melaza brinda un sabor complejo y lleno de matices. Al conservar la mayor parte de su melaza natural, tiende a tener un sabor intenso que asemeja al caramelo.

¿En qué recetas se usa azúcar mascabado?

Debido a su distintivo color marrón profundo y su textura húmeda, el azúcar mascabado, asegura Healthline, es perfecto en el área de la repostería.

El azúcar mascabado va de maravilla con dulces, pasteles, y galletas; pues permite que se disfrute de un sabor dulce sin la ocasional falta de hidratación. Sin embargo, también es ampliamente usado para dar sabor a platillos saldaos y hasta balancear sabores en platillos picantes.

Entre algunas de las preparaciones más populares que usan azúcar mascabado, Healthline destaca las siguientes:

Salsa barbeque

Postres con chocolate

Café

Glaseados para carne

Helado

Marinados

Caramelo

Aderezos para ensaladas

¿Con qué sustituir el azúcar mascabado?

Entendemos que, cuando cocinas, es posible encontrarte a media preparación y descubrir que te falta un ingrediente; si te pasa eso con el azúcar mascabado, no te preocupes, aquí te dejamos la solución. De acuerdo con fuentes como WebMD y Healthline, algunos de los sustitutos de azúcar mascabado más comunes son:

Panela o piloncillo

Azúcar morena

Azúcar blanca con melaza

Azúcar de coco

Azúcar de palma

