¿Estás buscando controlar tu peso o simplemente quieres comer más sano? Entonces, es posible que sinetas que tienes que dejar de comer esas botanitas y snacks que inevitablemente se te antojan ocasionalmente, ¡pero no es el caso!

La clave para una dieta saludable es la moderación, y esta va de la mano con el balance; por ello, hoy en Menú te compartimos una receta de papitas saludable para que cuidar tu salud también sea divertido y delicioso.

¿Las papas fritas son malas para la salud?

Una de las botanas más comunes de consumir son las típicas papas fritas de bolsa que encuentras en cualquier tiendita. Son económicas, fáciles de transportar, e incluso van bien con todo tipo de aderezos y salsas. Sin embargo, y aunque el principal ingrediente sea la papa, no son saludables.

Fuentes como Cleveland Clinic insisten en que estas papitas “carecen de valor nutricional y contienen demasiada grasa”. Y no solo eso, pues al no contener fibra o proteína, implican un consumo de calorías “vacío”.

Leer también: Para qué sirve la fécula de maíz

Y eso no es todo. Su alto contenido de grasas por sí mismo no es algo enteramente negativo, pero el tipo de grasas sí que lo es. La National University of Singapore, explica que las grasas trans contenidas en las papitas son tan dañinas para tu salud que solo son superadas por las grasas saturadas.

De hecho, de acuerdo con la NUS, el consumo excesivo y/o constante de grasas trans puede provocar enfermades y padecimientos como:

Obesidad

Diabetes

Insuficiencia hepática

Cáncer

Enfermedades cardiovasculares

Alzheimer

Infertilidad

Depresión

¿Cómo hacer papitas saludables en casa?

Para que te “des un gustito” sin descuidar tu salud, aquí te dejamos la receta de Cassie Johnston, creadora del blog de cocina Wholefully y autora de recetarios como Chia, Quinoa, Kale, Oh My!, para hacer una botana saludable que nada le pide a las papas fritas de bolsita de siempre.

Chips crujientes de verduras al horno – 1 hr (49 kcal por porción, rinde 8 porciones)

Ingredientes

½ kg de la verdura de tu preferencia; se recomienda camote, betabel, calabacín, taro, papa blanca, o una combinación de estos

Sal de mar fina

Aceite de aguacate

Foto: Imagen creada con AI.

Leer también: Cuál es la mejor carne para hacer tacos de suadero

Preparación

Precalienta el horno a 150 °C. Cubre dos bandejas para hornear con papel vegetal y reserva. Lava las verduras y pélalas si lo deseas. Con ayuda de una mandolina, corta las verduras en rodajas finas.

Para verduras con alto contenido de agua:

Coloca las rodajas de verduras en una sola capa sobre papel absorbente. Espolvorea con abundante sal de mar. Reserva y deja que suden el exceso de humedad durante 15 minutos.

Transcurridos los 15 minutos, usa papel absorbente para secar el exceso de humedad. Transfiera las verduras a las bandejas para hornear preparadas en una sola capa y luego barnízalas con aceite de aguacate.

Lleva las bandejas al horno y cocina durante 15 minutos. Después de 15 minutos, gira las bandejas (incluso cambiando de rejilla). Hornea durante 15 minutos más y luego gíralas de nuevo. Hornea de 5 a 10 minutos más, o hasta que las papas fritas estén doradas y ligeramente crujientes. Algunas papas fritas pueden dorarse antes que otras; retíralas cuando estén listas.

Para verduras con bajo contenido de agua:

Coloca las rodajas de verduras en un tazón grande, agrega suficiente aceite para cubrirlas ligeramente y revuele para cubrirlas. Asegúrate de que todos los lados de cada rodaja estén bien cubiertos.

Esparce las papas fritas en una sola capa sobre las bandejas para hornear preparadas. Espolvorea ligeramente con sal marina.

Lleva las bandejas al horno y cocina durante 15 minutos. Después de 15 minutos, gira las bandejas (incluso cambiando de rejilla). Hornea durante 15 minutos más y luego gíralas de nuevo. Hornea de 5 a 10 minutos más, o hasta que las papas fritas estén doradas y ligeramente crujientes. Algunas papas fritas pueden dorarse antes que otras; retírelas cuando estén listas.

Foto: Imagen creada con AI.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters