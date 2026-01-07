Las milanesas son una receta común en las cocinas mexicanas; sin embargo, pocas personas conocen las técnicas que ayudan a que queden más suaves y jugosas, sobre todo al prepararlas en casa.

Hoy en Menú te compartimos uno de eso hacks culinarios, en los que el bicarbonato de sodio cobra protagonismo para lograr un platillo de 10.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente clave para lograr milanesas crujientes. Foto: Freepik

¿Por qué agregar bicarbonato de sodio a las milanesas?

Las milanesas son un platillo popular en nuestro país; consiste en un bistec de res, cerdo o pollo empanizado y frito. Es común encontrarlas como plato fuerte acompañado de guarniciones o como parte de otros alimentos como las tradicionales tortas.

Su receta se ha adaptado con el paso del tiempo a los gustos y a los ingredientes disponibles en casa cocina. No obstante, existen técnicas específicas que ayudan a lograr un resultado exquisito.

Como lo mencionamos anteriormente, el bicarbonato de sodio puede ayudarte a que su carne suave. Y es que, según el portal especializado Arm & Hammer, este ingrediente actúa como ablandador y, por lo tanto, modifica la composición de las fibras del bistec.

Dicho efecto se produce porque sus componentes elevan el pH de la superficie de la carne, lo que dificulta la unión de sus proteínas. Por ello, también se recomienda utilizarlo al cocinar cortes a la parrilla, al horno o asados.

Además, el sitio especializado Serious Eats señala que aplicar esta técnica en el pollo no solo ayuda a obtener una textura suave, sino que, al combinarse con los jugos naturales del ave, se genera dióxido de carbono y se forman pequeñas burbujas en la superficie.

Las burbujas aumentan el área de contacto y permiten desarrollar una textura más crujiente cuando la milanesa de pollo se cocina.

Sin embargo, es importante cuidar la cantidad de bicarbonato de sodio que se emplea: en exceso provoca un metálico desagradable, y en bajas porciones no surte efecto.

El bicarbonato de sodio sirve como ablandador de la carne. Foto: Freepik

Pasos para usar bicarbonato de sodio en las milanesas

Ingredientes:

Un pizca de bicarbonato de sodio

Bistec de pollo o de res

Procedimiento:

Coloca el bistec en un recipiente.

Frota el bicarbonato de sodio sobre la carne, asegurándote de cubrir todos los lados.

Para esta técnica se recomienda usar el equivalente al 1% del peso total de la carne. Por ejemplo, si el bistec pesa 1 kilo, se deben usar 10 g de bicarbonato de sodio.

Una vez aplicado el bicarbonato, deja reposar la carne en el refrigerador entre 3 y 5 horas, o incluso toda la noche.

Antes de empanizar, lava bien la carne con agua para retirar el exceso de bicarbonato.

Empaniza tus milanesas con una mezcla de huevo, harina y panco para que queden crujientes.

Cocina y listo.

Importante: Arm & Hammer recomienda no utilizar recipientes de aluminio, cobre o hierro fundido, pues el bicarbonato de sodio puede reaccionar con estos metales.

Los compuestos del bicarbonato de sodio evitan la unión de las proteínas de la carne. Foto: Freepik

Utilizado con moderación y siguiendo los pasos adecuados, el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado sencillo y efectivo preparara milanesas.

