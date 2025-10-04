El limón, además de ser un ingrediente indispensable en la cocina, ofrece múltiples beneficios en la cocina. Incluso partes poco aprovechadas, como las cáscaras, pueden aprovecharse para distintas tareas del hogar.

Antes de desecharlas, en Menú te compartimos una manera sencilla y eficaz de reciclarlas junto con una pizca de bicarbonato de sodio.

La mezcla de bicarbonato de sodio con cáscaras de limón puede ayudar a la limpieza de la cocina. Foto: Freepik

¿Qué pasa si mezclas cáscaras de limón con bicarbonato de sodio?

El limón es un cítrico que destaca en la gastronomía como ingrediente clave en múltiples platillos y bebidas, pero también ha encontrado un lugar en los hacks de limpieza.

De acuerdo con el sitio especializado Medical News Today, la combinación de su cáscara y jugo con otros insumos, como el bicarbonato de sodio, ha ganado popularidad por sus propiedades desengrasantes, desodorantes y desinfectantes.

Si se combinan ambos ingredientes, el resultado es una solución con pH neutro. Por lo que se recomienda utilizarlos en la limpieza de superficies de la cocina hechas de madera o vidrio, ya que no resultan abrasivos.

En definitiva, son una alternativa natural y accesible frente a los detergentes comerciales.

El uso de productos naturales, como el limón y el bicarbonato, ayuda a reducir el uso de químicos en la limpieza del hogar. Foto: Freepik

¿Cómo reciclar las cáscaras de limón y el bicarbonato de sodio?

Con las precauciones necesarias, es posible elaborar un detergente casero a base de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón, que a menudo son desechadas en la basura. Esto no sólo favorece la limpieza de tu cocina, sino que disminuye el contacto con químicos.

A continuación, te compartimos un tutorial para realizarlo:

Después de usar la fruta, guarda las cáscaras de limón y ponlas a hervir en una cacerola. Agrega a la mezcla 2 cucharadas de sal y 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Mezcla bien y deja hervir durante 5 minutos. Una vez integrado, retira la mezcla del fuego y cuela el líquido en otro recipiente. Espera a que se enfríe y añade 200 ml de jabón para platos más 200 ml de agua. Revuelve y transfiere el detergente casero a una botella destinada específicamente para almacenar este producto.

Así de fácil obtendrás un detergente con aroma cítrico y de efectividad alta. Sólo recuerda que, aunque se trata de ingredientes naturales, debes tener cuidado al combinarlos porque podrías ocasionar reacciones químicas no deseadas.

Reutilizar la cáscara de limón en la limpieza de la cocina es una manera de disminuir los desechos orgánicos. Foto: Freepik

¿Qué otros usos tiene el bicarbonato de sodio con cáscaras de limón?

La mezcla de estos dos productos, según señala el sitio especializado en el cuidado del hogar The Spruce, tiene diversos beneficios que tu billetera agradecerá.

El primero de ellos es que mejora el olor del ambiente, ya que elimina los aromas persistentes, dejando un toque fresco y cítrico en el espacio.

Además, su fórmula es útil para remover la grasa y desinfectar superficies. Esto se debe a la acción abrasiva del bicarbonato de sodio que se complementa con las propiedades de las cáscaras de limón.

Puedes rociarlos en las tablas de cortar y desinfectarlas, para deshacer manchas de comida en electrodomésticos como el microondas o el refrigerador y hasta lavar los cubiertos de metal, plástico o madera.

La mezcla de bicarbonato de sodio con cáscara de limón debe usarse con precaución. Foto: Freepik

¡Ya lo sabes! Emplea este detergente casero con precaución y utilízalo como complemento, no sustituto como de los productos especializados.

