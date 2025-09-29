Cualquiera que conozca Azcapotzalco, especialmente la colonia Clavería, debe saber que el restaurante Nicos es ya todo un ícono de la zona, no solamente por tener un reconocimiento por la Guía Michelín o Latin America’s 50 Best Restaurants sino por especializarse en la cocina chilanga y reducir los desperdicios al mázimo.

Los chefs, madre e hijo, María Elena Lugo y Gerardo Vazquez Lugo, son encargados de diseñar el menú, que por tiempo limitado, está disponible también en una de las zonas más vibrantes de la CDMX, la colonia Roma, en una "pop-up" que muestra el arte del maridaje de Nicos.

Si quieres visitar este restaurante itinerante, te contamos sobre uno de los menús más recientes que va maridado con cocktails especiales.

Menú especial del restaurante Nicos maridado con Brandy en la muestra itinerante de la colonia Roma. Foto: cortesía

La Pop-up del restaurante Nicos

La cocina de Nicos se especializa en sabores mexicanos, pero las bebidas del mundo también pueden maridarse con la cocina del chef Gerardo, por eso, en esta muestra itinerante de su restaurante en la colonia Roma, preparó un menú maridado con Torres Brandy.

El chef, quien también es finalista del certamen de sustentabilidad mundial "Torres Brandy Zero Challenge Global 2025" sirvió un menú especial que inició con un ceviche verde, maridado con "señorito", un cocktail preparado con Torres Alta Luz, jugo de sandía, jugo de toronja y sal ahumada de chile morita.

Una sopa seca de natas llegó a la mesa, especialmente maridada con Torres 20 y Casals Vermouth. Sin embargo, las joyas de la carta fueron los camarones al tamarindo y el filete Nicolasa, dos clásicos de Clavería que se elevaron en sabor con un Old Fashioned de Brandy, que también acompañó el clásico Chile en Nogada de Nicos.

Menú especial del restaurante Nicos maridado con Brandy en la muestra itinerante de la colonia Roma. Foto: cortesía

Como punto final, destacaron las fresas al brandy, un plato sencillo en apariencia pero con mucho sazón y técnica detrás. Al finalizar, el chef reconoció que “el maridaje es lo importante para así poder disfrutar un buen menú. Art of Pairing invita a destacar los platillos de una manera diferente acompañado de Torres. México no debe ser la excepción”, comentó el chef Gerardo Vázquez Lugo.

Este evento marca el lanzamiento en México de la iniciativa "Torres Brandy Art of Pairing", la cual nació en 2022 para mostrar la versatilidad del brandy en coctelería y su afinidad con la alta cocina.

Si quieres probar los platillos de la Pop-Up de Nicos y pedir los cocktails con los que se preparó este menú especial, te dejamos los datos.

Menú especial del restaurante Nicos maridado con Brandy en la muestra itinerante de la colonia Roma. Foto: cortesía

Nicos Roma

Dirección: Frontera 88, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Frontera 88, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. IG: @nicosmexico

