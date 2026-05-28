El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó competir en las elecciones para la Presidencia de México en 2030, argumentando que "sería irresponsable" y que actualmente su cargo en el Gabinete de Seguridad le impide tener tiempo para pensar en aspiraciones políticas.

En 2024, cuando buscó la titularidad de la Jefatura de Gobierno, el ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) obtuvo el respaldo de los votantes, lo mismo que en los comicios donde ganó un escaño en la Cámara Alta, puesto en el que cuenta con licencia permanente por estar desempeñando el cargo al frente de la SSPC.

En ese momento, la competencia dentro de Morena del entonces secretario de seguridad ciudadana capitalino fue Clara Brugada, quien se desempeñaba como alcaldesa de Iztapalapa y, aunque García Harfuch obtuvo la mayoría de votos, por paridad de género no fue el candidato electo del partido guinda.

Este es el recuento de los pasos por la política de Omar García Harfuch:

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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García Harfuch, adelante de Brugada por la Jefatura de Gobierno

En las elecciones de 2024 por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Omar García Harfuch ganó en las encuestas que definirían a los candidatos de Morena para el cargo.

Obtuvo un respaldo del 40.5% a comparación del 26.7% que logró Clara Brugada, de acuerdo a lo anunciado por el partido guinda según los resultados de la encuesta que realizó la Comisión Nacional de Elecciones.

Sin embargo, el criterio de paridad de género del INE obligó a Morena a modificar sus resultados internos en la Ciudad de México, por lo que el partido postuló a Clara Brugada para garantizar la paridad de las 5 mujeres y 4 hombres elegidos para las candidaturas del partido en México.

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Omar García Harfuch y Clara Brugada. Foto: Archivo

Cabe recordar que en aquellos comicios también compitieron la actual titular de la Profepa, Mariana Boy; el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y el exdiputado Miguel Torruco.

Clara Brugada ganó las elecciones y rindió protesta como jefa de Gobierno de la capital del país el pasado 5 de octubre de 2024 relevando al ahora director del ISSSTE, Martí Batres. La funcionaria estará al frente de la Jefatura de Gobierno hasta 2030.

Harfuch gana escaño con más de 3 millones de votos

Tras la baja de sus aspiraciones políticas para la CDMX, el respaldo ciudadano a García Harfuch se vio reflejado nuevamente cuando en el mismo 2024, obtuvo 3 millones 15 mil 630 votos en las elecciones por las que compitió por un escaño en el Senado de la República.

Días después, el senador recibió por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) su constancia de mayoría que lo acreditó como legislador por la Ciudad de México en la Cámara Alta.

En aquellos comicios, el ahora senador con licencia indefinida ganó junto a la ahora fiscal de la República, Ernestina Godoy con la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena, PVEM y el PT.

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Omar García Harfuch gana escaño con más de 3 millones de votos en 2024 y le entregan constancia de mayoría. Foto: Especial

Actualmente, mientras García Harfuch ejerce su titularidad en la Secretaría de Seguridad federal, su cargo lo ocupa el senador suplente Francisco Chíguil Figueroa en la LXVI Legislatura.

Cabe recordar que en las elecciones del 2 de junio del 2024, Harfuch y Godoy compitieron contra Cynthia López Castro de la coalición PRI, PAN, PRD, así como a Alejandra Barrales y Sandra Cuevas de Movimiento Ciudadano.

El agradecimiento por el respaldo obtenido se vio reflejado cuando, tras obtener su constancia de mayoría, por medio de redes sociales García Harfuch reconoció cada voto y mostró su compromiso con el servicio público. "Cada voto que he recibido lo asumo como un compromiso para seguir sirviendo a mi Nación como siempre lo he hecho", escribió.

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