¿Cuánto cuesta el Jetour G700 2026?

Ya es una realidad: Jetour ha lanzado al mercado mercado mexicano el nuevo G700 2026, un vehículo con diseño imponente y que busca destacar entre el segmento de los off-road premium.

Esta marca china busca ofrecer nuevas alternativas de movilidad sin dejar de lado el lujo y la comodidad que muchos conductores buscan hoy en día, y su SUV es la prueba. Te decimos sus características aquí.

¿Cómo es el Jetour 6700 2026?

Tres motores combinados

El nuevo SUV de Jetour cuenta con un motor híbrido enchufable, integrado por un motor de gasolina de 4 cilindros 2.0 litros turbo y 2 motores eléctricos, en total ofrecen una potencia combinada de 892 caballos de fuerza y 837 libras-pie de torque. Además, puede pasar de 0 a 100 kilómetros en sólo 4.6 segundos.

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Por su misma naturaleza híbrida, el vehículo posee una batería de 34.1 kWh de capacidad, cuya autonomía es de 100 km con el modo eléctrico y un consumo combinado de 53.87 km/l.

Otro aspecto destacable es que el conductor puede elegir entre 7 modos de manejo: Eco, Normal, Sport, Nieve, Lodo, Arena, Rocas y X-Mart, así como 5 opciones de manejo Off-Road: Vadeo, Drifting, Expert, Racing y U-Turn. Ello garantiza una experiencia de manejo personalizada.

El Jetour G700 2026 cuenta con 7 modos de manejo que se adaptan a cualquier terreno. Foto: Jetour

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Diseño exterior moderno

En el exterior, el Jetour 6700 muestra unos rines de aluminio de 20", estribos laterales eléctricos y matrix de luces LED. Además, es posible comprarlo en 5 tonos de carrocería: Snow White, Horizon Blue, Satin Silver, Starlit Black y Orange Dune (sólo bajo pedido).

Tecnología de primer nivel

Jetour ha integrado tecnología de primer nivel, así como elementos de confort, en este SUV con el objetivo de crear un ambiente inmersivo para el conductor y los pasajeros:

Asientos Zero Gravity (en primera y segunda fila) con calefacción, ventilación y masaje forrados en Piel Nappa.

Tercera fila de asientos eléctricos y forrados en Piel Nappa.

Display Panorámico de 35.4" y consola central de 15.6".

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Sistema de audio - Lexicon By Harman de 18 bocinas más subwoofer.

Techo panorámico.

Aire acondicionado Auto Tri-zona con filtro CN95 más aromatización interna.

Display A/C trasero de 8.8"

10 asistencias a la conducción (ADAS).

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Las dos versiones del Jetour G700 2026 cuentan con acabados premium, que las dotan de confort. Foto: Jetour

Actualmente, el G700 2026 se vende en dos versiones: Wild y Wild Diamond. Ambas cuentan con acabados premium; sin embargo, la segunda ofrece equipamiento adicional que genera una experiencia inmersiva y:

Suspensión neumática con ajuste de altura adaptable

Asistente de estacionamiento automático

Sunroof delantero y trasero

Centro de entretenimiento trasero de 17.3"

Ajuste del volante eléctrico y memoria

¿Cuánto cuesta el Jetour G700 2026?

El precio del Jetour G700 2026 puede variar según las promociones y condiciones de cada distribuidor; no obstante, este es el valor aproximado para cada versión:

Wild: $1,439,000

Wild Diamond: $1,500,000

Con su nueva propuesta, Jetour nos deja en claro que el mercado de los autos híbridos está creciendo, y por esa razón, los fabricantes deben ofrecer modelos con una buena relación de precio-calidad.

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