Cuando estás siguiendo una receta, ¿te pasa que te encuentras con “una cucharadita de sal kosher”? ¿O que debes usar sal kosher además de sal de mesa común? Sería fácil pensar que son sustituibles, pero no siempre es el caso.

Hoy en Menú, te ayudamos a entender la diferencia entre la sal kosher y la sal de mesa común, para que no falles con tus preparaciones.

¿Cómo se hace la sal?

Tessa Arias, de Handle the Heat, explica que la sal es el producto que se obtiene de evaporar agua salada, ya sea natural de mar o de salmueras artificales; siendo estas últimas creadas a partir de un proceso de minería.

El producto final, sin embargo, depende del proceso de elaboración en sí, pues las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo este son lo que determinan el tamaño y forma de los granos de sal.

¿La sal refinada es igual que la no refinada?

¡No! Se podría decir que es el “término” de la sal. En Healthline y Handle the Heat, se explica que la diferencia es simplemente la velocidad con la que se deshidrata el agua salada.

La sal refinada se hace por medio de una evaporación rápida que da como resultado granos de sal pequeños, densos y de tamaño uniforme.

Por otro lado, la sal no refinada, se elabora a partir de un proceso un tanto más natural y, por ende, tardado que da como resultado granos de sal ligeros, en ocasiones huecos, y más variados.

¿Cuál es la diferencia entre la sal kosher y la sal de mesa común?

Fuentes como Handle the Heat, The Epicurean Trader, y Jacobsen Salt hacen hincapié en que es posible encontrarse con diversos tipos de sal en el mercado, pero los más comunes son:

Sal de mesa

Sal de mar

Sal kosher

Sal rosa del Himalaya

Sal negra volcánica

La principal diferencia entre la sal de mesa común y la sal kosher es su sabor y contenido de yodo:

La sal de mesa tiende a tener un sabor más salado que la sal kosher

La sal kosher no contiene yodo, mientras que la sal de mesa sí lo hace

La sal de mesa común contiene yodo para cumplir como una especie de suplemento nutricional, pues no es tan común consumir alimentos con suficiente aporte de yodo para cumplir con la ingesta diaria recomendada.

La sal kosher, por otro lado, es una sal pura de sabor noble. No contiene ningún tipo de aditivo y, a diferencia de la sal de mesa que es fina y de granos densos y compactos, sus cristales son más grandes e irregulares, parecidos a los de la sal de mar.

¿Se puede sustituir una sal por otra en una receta?

No, necesariamente. Fuentes como The Pioneer Woman y Handle the Heat insisten en que, debido a la diferencia de salinidad, solubilidad, densidad, y hasta tamaño, no siempre se recomienda sustituir un tipo de sal por otro.

Por ejemplo, dos cucharadas de sal kosher pueden la cantidad perfecta para darle sabor a un platillo, pero usar la misma cantidad de sal de mesa común o sal de mar podría darle un toque demasiado salado.

Lo que se puede hacer, según tips compartidos por A couple Cooks, es investigar la cantidad equivalente de cada tipo de sal para hacer funcionar la receta. Es decir, puedes buscar cuánta cantidad de sal de mesa equivale a una cucharada de sal kosher, y viceversa.

