La baba de nopal, conocida científicamente como mucílago, es una sustancia viscosa y transparente que se encuentra en el interior de las pencas del nopal. Aunque forma parte del proceso natural al cocinar nopalitos, con frecuencia se desecha sin considerar su alto valor nutricional.

De acuerdo con el artículo “Las sorprendentes propiedades de la baba de nopal”, publicado en la revista REDICINAySA, este líquido concentra una gran cantidad de nutrientes y compuestos funcionales que han sido aprovechados desde la época prehispánica tanto en la medicina tradicional como en otros usos cotidianos.

La baba del nopal puede ser almacenada en frío para consumirla. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de comer baba de nopal o mucílago?

Según este artículo, escrito por García Cerqueda y otros investigadores de la UNAM, el mucílago de nopal contiene fibra soluble, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, lo que le confiere propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antidiabéticas.

Diversos estudios citados en este trabajo señalan que su consumo ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2. Además, la presencia de fitoesteroles contribuye a reducir el colesterol al disminuir su absorción en el intestino.

En el ámbito digestivo, el mucílago actúa como un protector de la mucosa gástrica. Las investigaciones difundidas esta casa de estudios indican que, al mezclarse con antiácidos como la ranitidina, la baba de nopal puede funcionar como un sistema de liberación controlada, ayudando a prevenir la formación de úlceras y a tratar afecciones como reflujo gástrico, esofagitis y problemas de colon.

Y su alto contenido de fibra soluble también favorece la flora intestinal, ya que tiene un efecto prebiótico que beneficia la salud digestiva e inmunológica.

En cuanto a la piel y el cabello, el artículo de REDICINAySA explica que la industria cosmética ha encontrado resultados positivos al combinar la baba de nopal con glicerina o sorbitol, logrando una mejor retención de humedad y reduciendo la resequedad.

Además, se ha utilizado en productos capilares junto con extractos naturales como el nogal y la queratina para matizar y oscurecer gradualmente las canas.

Finalmente, los investigadores de la UNAM destaca su capacidad para formar una película protectora sobre la piel, lo que mejora la permanencia de los protectores solares.

El nopal por sí solo también es fuente natural de fibra. Foto: Pixabay

¿Cómo recolectar la baba de nopal para consumirla?

La recolección de la baba de nopal puede realizarse fácilmente en la cocina. Una forma práctica es aprovechar el líquido que se libera al cortar o cocer los nopalitos, ya que la fibra soluble no pierde sus propiedades durante la cocción.

Para obtener una mayor cantidad, las pencas pueden calentarse con agua hasta que liberen el mucílago, el cual posteriormente se cuela.

Este líquido puede consumirse fresco, añadirse a bebidas o utilizarse como espesante natural en sopas y salsas. Para su almacenamiento, se recomienda conservarlo en recipientes herméticos y refrigerados por periodos cortos.

Además, puede concentrarse o secarse para facilitar su conservación y uso posterior. De esta manera, la baba de nopal deja de ser un desecho y se convierte en un recurso accesible y valioso para la salud.

