Hoy en día, existe una gran variedad de preparaciones que prometen fortalecer tu sistema inmunológico o proteger tu salud intestinal. Sin embargo, no todas funcionan o realmente tienen todos los beneficios que dicen tener.

En esta ocasión en Menú, te hablamos de una de las bebidas probioticas más populares actualmente: la kombucha. Además, te contamos para qué sirve beberla.

¿Qué es la kombucha?

Según información compartida por Cleveland Clinic, la kombucha es una bebida fermentada elaborada a base de 4 ingredientes principales:

Té (negro o verde)

Azúcar (blanca, mascabado, o incluso miel)

Levadura

Bacterias saludables

Tras dejarla fermentar, entre una semana y un mes, la bebida que se obtiene es ligeramente carbonatada con un sabor avinagrado característico.

Foto: Freepik.

Cabe mencionar, añade Cleveland Clinic, que el proceso de fermentación añade un poco de alcohol a la kombucha. Sin embargo, no se trata de una bebida alcohólica de calidad para cócteles, pues los niveles de alcohol suelen ser inferiores al 0,5%.

¿Cuáles son los beneficios de beber kombucha?

Mientras que muchas de las bebidas probioticas que se consumen hoy en día tienden a tener “beneficios potenciales”, muchas de ellas sí que tienen beneficios comprobables. En el caso de la kombucha, Healthline menciona que, entre los beneficios comprobables de la kombucha, se encuentran:

Su alto contenido de probióticos

Propiedades antiinflamatorias, debido a su elaboración con té verde

Reduce las toxinas en el hígado, según pruebas realizadas con ratones

Es antibacterial

Reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, según estudios realizados con ratones

Ayuda a lidiar con los síntomas de la diabetes

Previene el cáncer

¡Y eso no es todo! Al prepararse con té verde, beber kombucha ayuda a perder peso y reducir los niveles de azúcar y colesterol en la sangre.

Sin embargo, y pese a todos sus beneficios, Healthline recomienda consultar a un médico antes de incluir kombucha en tu dieta. Además, debido a que se trata de una bebida carbonatada, es importante consumirla con moderación para evitar sufrir de inflamación o problemas digestivos.

Foto: Freepik.

Finalmente, si no estás seguro de cómo hacer kombucha correctamente, lo ideal sería comprarla ya embotellada, para evitar que te siente mal una bebida fermentada incorrectamente.

