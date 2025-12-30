La “Heroica Ciudad de Chihuahua” es un lugar multifacético, donde convive la tradición con la modernidad. Este aspecto no solo converge en el desierto sotolero frente a la ciudad trabajadora, sino que llega a la gastronomía

Chihuahua capital es una parada imperdible si quieres probar la otra cara de la gastronomía mexicana norteña. Hoy en Menú, te dejamos algunas de nuestras recomendaciones para disfrutar de todo el sabor de esta ciudad.

La Casona

Una de las antiguas casonas más importantes de Chihuahua sirve alta cocina mexicana, con recetas auténticas del estado del norte. Se destaca por sus cortes y sus maridajes con vinos Encinillas.

IG: @lacasonacuu

Dirección: Av. Melchor Ocampo 430, Zona Centro.

La Pájara

Si se te antojan mariscos de gran calidad este es tu sitio. Gran cocina sin complicaciones, prueba sus tostadas de atún, el tiradero de callo de hacha o unos tacos de camarón enchilado.

IG: @lapajaramx

Dirección: Av. Tomás Valles Vivar 6910-Local 11.

La cocinería

Uno (si no es que el mejor) lugar de alta cocina de la Chihuahua capital, dirigido por el chef Óscar Cortázar aquí puedes encontrar reinterpretaciones de platillos que mezclan ingredientes locales con técnicas internacionales. Empieza con el risotto, pasa por una ensalada de betabel y termina con un buen corte de carne.

IG: @cocineriamx

Dirección: Distrito 1, Vía Lombardía, Plaza Saucito.

Montados de Villa

Si fuiste a Chihuahua y no probaste los montaditos, entonces no fuiste a Chihuahua. Este es el antojito por excelencia del estado, lleva queso asadero fundido, frijoles y la carne que prefieras, como bistec, chorizo o suadero, todo envuelto en una tortilla de harina hecha a mano.

IG: @montadosdevilla

Dirección: Río de Janeiro 700, Panamericana.

Casa Cervecera Bolivar

La primera cerveza artesanal de Chihuahua tiene su propio local en una casona antigua. Aquí puedes encontrar una gran diversidad cheve artesanal local y premiada en diversos concursos. Pide la cerveza de la casa.

IG: @casacervecerabolivar

Dirección: Paseo Simón Bolívar 806, Zona Centro.

Hank Bar

Si te gusta la coctelería, este es tu lugar. Se trata de uno de los cocktail Bars más destacados de Chihuahua por los tragos de autor del menú, de hecho, es considerado uno de los mejores 100 bares de México por los Shaker Awards. Prueba el Deep in Oaxaca.

IG: @hank.bar

Dirección: Juan Aldama 411-Interior 5, Zona Centro.

