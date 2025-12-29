La gastronomía es todo un mundo lleno de matices y sabores, ¡nunca dejas de sorprenderte! Y es que en cualquier momento es posible encontrarte con platillos de los que nunca habías escuchado.

Tal es el caso de la carachama, aunque más que un platillo, es un ingrediente y hoy en Menú te contamos qué es y cómo se come.

¿Qué es carachama?

De acuerdo con fuentes como EcuRed y Andina Perú, la carachama es un pez amazónico y prehistórico. ¡Así es! Fue descubierto en el 20210 y su aspecto es justamente lo que esperarías de un pez prehistórico.

Llegan a medir hasta 70 cm de largo y están protegidos por una especie de coraza rígida conformada por gruesas escamas, a lo que se atribuye su supervivencia hasta nuestros días. Generalmente, son de un color gris casi negro, aunque también se encuentran ejemplares marrones.

Claro que una de las características más impresionantes de la carachama son sus dientes con forma similar a una cuchara; rasgo que les ayuda a raspar los troncos de los que se alimentan.

Foto: Imagen creada con AI.

No, no leíste mal, este pez amazónico come madera, particularmente aquella en proceso de descomposición por el agua, aunque también comen algas, restos de vegetales, detritus, y crustáceos.

Sin embargo, y pese a su brusco aspecto, son animales tímidos que prefieren actuar por las noches, y raramente dejan su hábitat natural: las zonas pantanosas del río.

¿Cómo se come la carachama?

Según datos compartidos por el Ministerio de la Producción de Perú, la carachama es uno de los peces más consumidos por la población de la Amazonia peruana y generalmente se come en caldo o sopa de carachama, un platillo tradicional de la gastronomía amazónica peruana. Se acompaña con sacha (semilla), culantro (no confundir con el cilantro), y plátano y yuca sancochados.

Foto: Wikimedia Commons.

Y es que se trata de un pez con un gran valor nutricional. EcuRed y el Ministerio de la Producción de Perú mencionan que la carachama es una gran fuente de proteínas, vitaminas (A, C, E, B12), y minerales (fósforo, hierro, yodo).

Foto: Flickr.

Además de ser sustento de las comunidades indígenas y rurales de la Amazonia peruana, la sopa de carachama se considera un “poderoso aliado en la lucha contra la anemia y la desnutrición”, menciona el Ministerio de la Producción de Perú.

