A veces mejor que el gran evento en sí, el recalentado es una parte fundamental de los últimos días del año. La comida se recalienta hasta que se termina, justo a tiempo para la cena de Año Nuevo, y entonces es momento de hacer todo otra vez.

Sin embargo, recalentar comida en el microondas no es tan fácil como uno pensaría. Puede que quede fría, se seque, o que incluso no sea seguro consumirla. Por ello, hoy en Menú, te compartimos algunos tips para que disrutes del recalentado de la manera correcta.

¿Hace daño recalentar la comida en el microondas?

¡No! Pese a que una de las acepciones más comunes, en lo que respecta al uso del microondas, es que la supuesta radiación emitida por este podrías resultar en el consumo de alimentos cancerígenos, esto no es del todo cierto.

De hecho, fuentes como Samitivej Hospitals, aseguran que “las ondas producidas por el horno de microondas se disipan al contacto con la comida, de modo que no hay ondas o radiación dentro de la comida”.

Asimismo, explican que el microondas no emite radiación sino ondas electromagnéticas que, al contacto con la humedad retenida en los alimentos, provoca que las moléculas de agua colisionen y generen calor. ¡Así que no tengas miedo de recalentar tus alimentos en el microondas!

Foto: Freepik.

¿Cómo recalentar comida en el microondas correctamente?

Ahora, pese a que el uso del microondas en sí no es dañino para la salud, sí que hay un par de cosas que debes tener en cuenta al recalentar comida en general.

Por ejemplo, de acuerdo con Healthline, las sobras de comida deben enfriarse en tan poco tiempo como sea posible (máximo 2 horas a temperatura ambiente) antes de ser refrigeradas; y solo tienes un máximo de 4 días para consumirlas de forma segura.

Sin embargo, si optas por congelar las sobras de comida, estas puden consumirse hasta 4 meses después; aunque el sabor y la textura de estos puede cambiar drásticamente.

Además, la UK Food Standars Agency, hace hincapié en que recalentar la comida no solo implica elevar la temperatura de los alimentos, sino volverlos a cocinar, y que solo se deben recalentar una vez, por lo que lo ideal es solo servir la porción que vas a consumir y no romper la cadena de frío del resto de la comida.

Sigue estos pasos, compartidos por Healthline, para disfrutar al máximo del recalentado con ayuda del microondas:

Si estas recalentando comida previamente congelada, recuerda descongelar en refrigeración o con la función de descongelar del microondas.

Al momento de recalentar, lo ideal es que la comida mantenga una temperatura de 165°C durante dos minutos.

Revuelve la comida cada cierto tiempo para asegurarte de que se calienta de manera uniforme.

Puedes ayudarte de una tapa (no hermética) para calentar la comida y evitar que se seque o, por otro lado, colocar un vaso de agua (menos de la mitad) junto al plato para aumentar la humedad.

No recalientes las sobras más de una vez.

No congeles comida que ya ha sido descongelada.

Sirve la comida recalentada inmediatamente.

Foto: Freepik.

Adicionalmente, Samitijev Hospitals recomienda:

Usar contenedores aptos para microondas.

No calentar en microondas comida en recipientes con cierre hermético.

Limpiar el interior del microondas regularmente.

Ahora sí, ¡a disfrutar del recalentado!

