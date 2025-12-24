La ensalada de manzana no puede faltar en tu cena de Navidad. Su sabor dulce y delicioso, que mezcla los trozos de manzana con la nuez y crema, la convierte en el postre favorito de todos.

Sin embargo, cuando adquiere un color oscuro puede desanimar a más de uno a probarla. Por eso, en Menú te explicamos cómo evitar ese efecto poco apetecible.

La ensalada de manzana es un clásico navideño que puede perder su color por la oxidación. Foto: Freepik

¿Por qué la ensalada de manzana se vuelve oscura?

Esta ensalada es un clásico de la temporada; sin embargo, cuando no se prepara de manera adecuada puede adquirir un color café y ello se debe a los procesos naturales de oxidación de la fruta.

La manzana, de acuerdo con un artículo del portal académico Massachusetts Farm to School, se oxida debido a la acción de las enzimas (como polifenol oxidasa y catecol oxidasa), que reaccionan con el oxígeno del aire y provocan cambios en el color de la pulpa.

Además del oxígeno, en este proceso intervienen otros factores como el hierro o el cobre -presentes de manera natural en la manzana- y que son componentes necesarios para que se produzca las reacciones enzimáticas.

Cuando esta fruta pierde electrones al entrar en contacto con el aire, inicia el proceso de oxidación y adquiere un tono marrón.

Aunque se trata de una reacción natural, en la mayoría de platillos puede prevenirse o ralentizarse al evitar que el oxígeno llegue a la superficie de la manzana. ¿Cómo? Un truco sencillo es cocinarla, pues el calor destruye las enzimas responsables de la oxidación.

Pero al consumirla en ensalada, donde la fruta se utiliza recién cortada y sin cocción, existen otras técnicas para evitar que el cambio de color afecte su apariencia.

En otros platillos, cocinar la manzana puede evitar que se oxide. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que la ensalada de manzana se ponga negra?

El tiempo en que una manzana comienza a oxidarse depende de la variedad. Según el blog de Freshis, la Red Delicious se vuelve marrón con mayor rapidez que la Golden o la Granny Smith.

No obstante, todas las variedades, además de sufrir cambios en el color y el sabor, también pierden parte de su valor nutricional con el paso del tiempo. En ese sentido, es clave aprender a manipular la fruta para obtener un platillo de gran sabor y presentación.

Utiliza sal

Una de las técnicas más populares es el uso de sal. Freshis explica que este método consiste en disolver media cucharada de sal en un litro de agua y sumergir los trozos de manzana durante cinco minutos. Posteriormente, se deben enjuagar y guardarlos en un recipiente hasta el momento de su consumo.

Dicho procedimiento es efectivo porque la sal inhibe la acción de las enzimas responsables de la oxidación, retrasando el cambio de color.

Agua fría

La segunda técnica consiste en usar agua fría. Una vez que se haya pelado y cortado la manzana, se debe colocar en un recipiente con agua fría durante 5 minutos y cubrir con papel film, procurando que los trozos no queden expuestos al aire.

De esta manera se reduce el contacto de la fruta con el oxígeno y, al mismo tiempo, se retrasa el efecto de oscurecimiento.

Ambas opciones son las más viables para la preparación de la ensalada de manzana de Navidad, puesto que no alteran el sabor.

Remojar la manzana en agua con sal ayuda a conservar su color natural. Foto: Freepik

Consejos extra

Miel: Ideal para preparaciones que se consumirán dentro de hasta 8 horas. Basta con mezclar 2 cucharadas de miel en un tazón con agua y dejar las rodajas de manzana en remojo durante 5 minutos.

Jugos cítricos: El jugo de limón, naranja o piña ayuda a reducir el pH de la superficie de la manzana, ralentizando la oxidación.

Papel film o bolsas al vacío: Colocar los trozos de manzana en bolsas de vacío evita el contacto con el aire y retrasa la oxidación.

Aplicar estos trucos no solo ayuda a conservar la ensalada de manzana por más tiempo, sino que conservan su sabor y su apariencia tan deliciosa.

