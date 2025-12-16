Todos conocemos la ensalada de manzana, con crema y nueces que nunca falta en los hogares mexicanos durante las fiestas decembrinas, pero hoy en Menú te enseñamos a hacer una versión un poco diferente que sin duda será el complemento perfecto para tu cena navideña.

Ensalada de manzana navideña

De acuerdo con información compartida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la ensalada de manzana “es uno de los postres más populares y deliciosos de México”. Esto se debe principalmente a su versatilidad, pues se puede combinar con muchos otros ingredientes y darle un toque diferente en cada preparación.

Foto: Unsplash.

Además, la manzana misma es un ingrediente que complementa de maravilla una gran variedad de recetas. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tan solo en México, se producen 9 tipos de manzanas:

Anna mil

Criolla

Gala

Red chief

Golen delicious

Red delicious

Rome beauty

Starking

Top red

¿Cómo se hace la ensalda de manzana para la cena navideña?

Pero como la ensalada de manzana no es solo un postre, aquí te dejamos la receta de Samantha Skaggs, compartida en Five Heart Home, para que hagas una ensalada de manzana perfecta para acompañar el plato fuerte de tu cena navideña.

Ensalada navideña de manzana – 20 minutos (8-10 porciones)

Ingredientes

½ taza de aceite vegetal claro

¼ taza de vinagre de sidra de manzana

¼ taza de jugo de manzana sin azúcar o sidra de manzana

2 cucharadas de miel

1 cucharada de jugo de limón

½ cucharadita de sal

Pimienta negra recién molida al gusto

½ kilo de manzana cortada en rebanadas delgadas

Jugo de medio limón

350 g de verduras para ensalada (lechuga, arúgula, espinaca, etc.)

1 taza de nuez pecana en mitades

¾ taza de arándanos deshidratados

150 g de queso azul

Preparación

Para preparar la vinagreta de manzana, vierte el aceite, el vinagre de manzana, el jugo de manzana, la miel, el jugo de limón, la sal y la pimienta en un frasco de vidrio. Cierra bien la tapa y agita vigorosamente hasta que todo esté bien combinado. Como alternativa, puedes batir enérgicamente los ingredientes en un tazón mediano o licuarlos en una licuadora o miniprocesador de alimentos.

Para servir la ensalada, coloca las rodajas de manzana en una bolsa de plástico grande y exprime el jugo de limón fresco (de la mitad del limón) sobre ellas. Cierra la bolsa y agita para que se impregnen bien. En una ensaladera grande, coloca capas de lechuga, rodajas de manzana, nueces pecanas, arándanos y queso azul. Justo antes de servir, mezcla con la cantidad deseada de vinagreta de manzana hasta que los ingredientes de la ensalada estén bien cubiertos.

¡Disfruta!

Foto: Unsplash.

