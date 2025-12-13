Esta temporada de celebraciones navideñas, muchas familias encuentran en la carne asada un alimento para reunirse en la mesa y disfrutar el sabor de los tacos.

Sin embargo, elegir el mejor corte puede ser todo un reto. Por eso, en Menú te compartimos las mejores opciones, basado en las recomendaciones de los especialistas.

¿Cuál es la mejor carne de res para asar?

La res sigue siendo la elección predominante en parrilladas debido a su sabor profundo y su versatilidad ante altas temperaturas. Según el blog Grill Box, los cortes con marmoleo -es decir, que tienen grasa intramuscular visible— son ideales porque se derriten lentamente en el paladar.

Otra opción es el Rib Eye, que ofrece un equilibrio entre suavidad y grasa resistente al asarla y al someterla a cocción lenta. Lo único que debes considerar es que su precio es mayor en el mercado.

Por otra parte, la picaña cuenta con una capa de grasa que se funde y potencia el sabor sin resecar la carne. Mientras que el New York Strip tiene una textura firme, lo que permite su sellado sin perder humedad.

También puedes elegir arrachera que, aunque requiere un marinado previo, resulta uno de los cortes más suaves y aromáticos. O el T-bone porque combina dos carnes en una sola pieza y gracias a su hueso se distribuye el calor de manera uniforme.

Sea cual sea tu elección, revisa que la carne quede cocida a término medio o tres cuartos para preservar su jugosidad.

El reposo después de asar es clave para una carne de res más tierna y uniforme. Foto: Freepik

¿Qué parte del pollo es mejor para asar?

El pollo, por su contenido más bajo en grasa, exige mayor atención para asarlo. De acuerdo con el blog de La Mera, las piezas más recomendadas son el muslo y las alitas, pues concentran la mayor parte de sus jugos naturales y toleran mejor el calor prolongado.

A diferencia de la pechuga —que tiende a secarse rápidamente—, estas piezas poseen fibras más densas y una capa ligera de grasa que les ayuda a mantener la humedad.

Y para conseguir que queden jugosas, se recomienda un marinado mínimo de 30 minutos con ingredientes ácidos (limón, vinagre o yogur), pues ablandan las fibras y permiten un dorado uniforme.

Dato extra: la cocción indirecta funciona bien en el pollo: inicia con fuego medio y finaliza con fuego directo para lograr una piel crujiente sin quemarla. Según Grill Box, el pollo debe alcanzar 75 °C para conseguir una buena textura.

Asar la carne a fuego medio evita que el pollo se reseque o quede crudo por dentro. Foto: Freepik

¿Cómo elegir el mejor corte de pavo para asar?

Al igual que la carne de res, el pavo es una opción frecuente en las celebraciones decembrinas y las mejores partes para asar son la pechuga con piel y los muslos.

Aunque magra, la pechuga conserva la humedad cuando se asa con la piel y se cubre con mantequilla o aceite. En cambio, los muslos contienen más colágeno, lo que les permite resistir cocciones prolongadas sin perder suavidad.

Para evitar que esta carne en particular quede seca, se recomienda someterla a un brine (salmuera) mínimo dos horas para incrementar tu sabor desde el interior hasta el exterior.

Y, debido a su grosor, el pavo necesita ser asado a fuego medio y no olvides revisarlo constantemente; el punto seguro es a los 74 °C. Una vez fuera del fuego, se debe reposar entre 10 y 15 minutos para redistribuir sus jugos.

Si buscas un asado navideño jugoso, la pieza ideal es la pechuga de pavo. Unsplash

¡Ya lo sabes! Con estos consejos cualquier carne asada puede volverse la estrella de tus cenas de Navidad.

