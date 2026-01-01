¡No empieces el primer día del año cocinando! Para los que no quieran recalentado, cereal, o pasar horas cocinando, hoy en Menú te compartimos una receta de lo más sencilla para un desayuno delicioso y super reconfortante.

¡Así que toma nota! Porque este es el paso a paso para hacer molletes en casa.

¿Qué son los molletes?

Más que un clásico de desayuno, los molletes son ejemplo de cómo algo tan sencillo puede ser tan reconfortante. Sin embargo, entendemos que quizá no todos los conocen.

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomías Mexicana los molletes se entienden como un “bolillo o telera partido por la mitad; a cada parte se le untan frijoles refritos, se les agrega queso y se meten por separado en el horno, para que se gratinen”.

Foto: Freepik.

En la CDMX, y otros lugares del centro del país, “se sirven para comer durante el almuerzo o una cena sencilla, y desde hace algunos años se ofrecen variantes como los molletes con chorizo frito desmenuzado, con jamón picado y con rajas de chile poblano, entre otros”.

Además, en la mesa, el comensal le añade a su gusto salsa mexicana, chiles en rajas o cualquier otra salsa de su preferencia.

¿Cómo se hacen los molletes para desayunar?

Para que no te compliques la mañana y disfrutes de un desayuno muy reconfortante, aquí te dejamos la receta de Pati Jinich para preparar molletes en casa.

Molletes – 15 minutos (4-6 porciones)

Ingredientes

4 teleras, bolillos, o baguettes cortadas en rebanadas

2 tazas de frijoles refritos, hechos en casa o de lata

2 tazas de queso Oaxaca, Chihuahua, o manchego

Salsa pico de gallo, o la que te guste

Opcional

Chorizo mexicano desmenuzado y frito

Tocino frito

Jamón de pavo o de puerco

Champiñones salteados

Rebanadas de aguacate

Cualquier otro topping de tu preferencia

Preparación

Precalienta el horno a 175°C.

Rebana el pan a la mitad y esparce en cada mitad 3 o 4 cucharadas de frijoles refritos y encima 3 o 4 cucharadas de queso rallado.

Acomoda los molletes en una charola para hornear según los vayas preparando. Puedes añadir encima del queso jamón, tocino, chorizo, o lo que te guste.

Hornea los molletes de 8 a 10 minutos, hasta que se derrita el queso y el pan se haya tostado.

Ponle a los molletes la salsa que te guste y sírvelos calientes.

¡Disfruta!

