El Día de Reyes está cada vez más cerca y una de las formas tradicionales de celebrarlo es partir la rosca de reyes. Pero elegir una que agrade tanto a chicos como a grandes puede ser complicado por la variedad de opciones.

Pero si eres fan de Stranger Things y además te encanta el pan, en Menú te decimos en qué parte de la Ciudad de México probar una rosca inspirada en el Upside Down.

Esta rosca de reyes es perfecta para compartir con toda la familia. Foto: Instagram @rituuual

¿Cómo es la rosca de reyes de Stranger Things?

El "portal" se ha abierto nuevamente y desde el Upside Down llega una pieza de la panadería tradicional que parece salida de otro mundo. Se trata de una rosca de reyes inspirada en Stranger Things, la serie de Netflix que ha llegado a su última temporada este 2025.

Hoy en día, la popularidad de esta historia se refleja en una variedad de productos y hasta en alimentos. Dándole un giro inesperado, la panadería y repostería Ritual, ubicada en la CDMX, ha lanzado una rosca que sustituye las clásicas costras de azúcar por variantes en tonos rojo y negro, dándole un toque misterioso y muy antojable.

Conoce a la rosca que une el espíritu del Día de Reyes con el universo de Stranger Things. Foto: Instagram @rituuual

Además, sobre la corteza del pan se le colocan galletas decorativas que representan elementos clave de la historia, entre ellos, la gorra de Dustin, los waffles favoritos de Eleven e incluso un Demogorgon.

Mientras que en el interior, en lugar de los clásicos muñecos del Niño Dios, la rosca de reyes esconde 6 mini figuras coleccionables con los personajes de Stranger Things, pensados especialmente para los fans de la serie.

Sin duda, es una opción diferente para disfrutar el Día de Reyes y, al mismo tiempo, conocer el arte que tanto caracteriza a los productos de Ritual.

Detalles y elementos simbólicos de Stranger Things se fusionan en esta rosca de reyes. Foto: Instagram @rituuual

¿Cuánto cuesta la rosca de reyes de Stranger Things?

La panadería Ritual comenzará la venta de esta rosca de reyes, con temática de Stranger Things, el próximo sábado 3 de enero.

Una opción es comprar directamente en su local, ubicado en Calle 27, número 150, colonia Ignacio Zaragoza, CDMX. Abre de miércoles a sábado en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

O también puedes agendar tu pedido mediante sus redes sociales; en Instagram los encuentras como @rituuual.

Las piezas de la rosca serán limitadas y cada una tendrá un costo de $650, con una porción para aproximadamente 10 personas. Si quieres asegurar la tuya, es posible dar un anticipo del 50%.

La rosca de Stranger Things se vendrá en piezas limitadas. Foto: Instagram @rituuual

Ritual ha sido reconocida en distintos festivales dedicados a la panadería artesanal, ello gracias a la calidad y sabor de sus creaciones. Así que no te puedes quedar sin probar la rosca de reyes de Stranger Things.

