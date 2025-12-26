El pasado 4 de diciembre del año en curso, en el Hotel Casa Fernanda, se llevó a cabo una comida a 6 manos en colaboración con Tepoz Rosa, organización sin fines de lucro que recauda fondos para ayudar a prevenir y tratar el cáncer de mama.

El escenario de este encuentro gastronómico fue el jardín de Casa Fernanda y en Menú te contamos cómo se vivió esta “comida con causa”.

Tepoz Rosa

El evento contó con la participación de los chefs de la casa Marco Cruz y Sofía Antillón, y la chef invitada Josefina Santacruz, de Sesame, CDMX. Se trató de una comida a seis tiempos que combinó ingredientes locales con técnicas modernas creando platillos llenos de alma y sabor.

Foto: Cortesía.

Pani puri – Chef Josefina: Infladita de trigo rellena de ensalada de garbanzo con yogurt, chutney de mango, y chutney de cilantro con hierbabuena.

Ceviche rosa – Casa Fernanda: Con betabel chioggia, apionabo, limón persa, semilla de cilantro, hinojo, y epazote.

Berenjena al grill – Chef Josefina: Glaseada con miel, romero, y ras el hanout.

Trucha – Casa Fernanda: Con pipián de albahaca, pepino persa, yogurt, cebolla morada, y levístico.

Albóndiga persa – Chef Josefina: Albóndigas de res y cordero rellenas de frutos secos y nueces, con salsa de jitomate con anís estrella.

Flan de curry – Casa Fernanda: Con durazno, puré de mango con manzanilla, y helado de yogurt griego.

Sin embargo, la misión de Tepoz Rosa inició hace 12 años; y desde entonces se dedican a intentar disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de mama entre las mujeres del municipio. Ello a través de exámenes de detección temprana, aunque también han podido ayudar a 26 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama durante sus tratamientos y recuperación.

Flan de curry. Foto: El Universal.

Claro que entre todos los poyos que ofrecen, también se incluyen consultas nutricionales y acompañamiento terapeutico para las beneficiarias de Tepoz Rosa.

Casa Fernanda

Este año, Casa Fernanda celebro su 14 aniversario y, en palabras de Arturo Contreras Montaño, fundador de Casa Fernanda y presidente de la Asociación Nacional Tesoros de México, “qué mejor que celebrar ayudando a otros [...] y devolviendo a la comunidad un poco de todo lo que hemos recibido”.

Pani puri. Foto: El Universal.

Por su parte, los colaboradores de Casa Fernanda expresaron el honor que sienten de formar parte de algo tan importante como lo es la celebración a la vida que supone Tepoz Rosa para muchas mujeres del municipio.

“Con el privilegio viene la responsabilidad”

La chef invitada, Josefina Santacruz, de Sesame en CDMX, destaca que su participación en esta comida con causa es particularmente significativa, pues “jamás podría haber dicho que no”, comenta tras relatar que ella misma padeció cáncer de mama en 2017, por lo que reconoce lo importantes que son este tipo de fundaciones.

Chefs Sofía Antillón y Josefina Santacruz. Foto: Cortesía.

Asimismo, cita las palabras de su padre “con el privilegio viene la responsabilidad” al momento de reafirmar su compromiso con la causa y declara que está más que dispuesta a participar en muchos otros eventos a favor de la prevención del cáncer de mama, ya que, como menciona, “no todas las mujeres gozamos de los mismos privilegios”.

