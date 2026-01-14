La temporada de calor está a la vuelta de la esquina y no hay nada mejor para refrescar las tardes que un tazón de fruta fresca quizá con un poco de sal o, mejor aún, chamoy.

Incluso si no eres víctima de levadas temperaturas, es posible que cuando se te antoja una fruta quieras resaltar su labor y darle un toque diferente; pesando en esas ocasiones, hoy en Menú te enseñamos a hacer chamoy con flor de jamaica, para que disfrutes de su característico sabor, pero con ingredientes naturales y saludables.

¿Qué es el chamoy?

Si no estás familiarizado con el chamoy, aquí te explicamos qué es. Dependiendo de a quién le preguntes, el chamoy puede ser descrito como un aderezo, una salsa, o hasta un condimento.

El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, por ejemplo, dice que el chamoy es una “elaboración a base de salsa de chile, sal y azúcar en la que se preparan chabacanos”. Esta fuente ubica el origen del chamoy en Japón.

Foto: Freepik.

Sin embargo, se menciona que “se arraigó en el gusto del mexicano, dando lugar al sabor chamoy”. Hoy en día, se agrega en forma de salsa a mangos, naranjas, papas fritas, tamarindos, xoconostles y otras frutas ácidas.

Entre sus usos, según Paulina Cocina, destaca su versatilidad de resaltar sabores como en el caso de las frutas, chicharrones, helados y hasta paletas, como es el caso de las famosas “chamoyadas”. Sin embargo, también se puede usar para acompañar ensaladas, tacos, nachos, o alitas de pollo.

¿Cómo hacer chamoy en casa?

Y para que disfrutes de tu snack favorito con chamoy aquí te dejamos la receta de Isabel Orozco-Moore, creadora de Isabel Eats, para preparar chamoy casero con flor de jamaica. ¡Rinde 12 porciones!

Chamoy casero – 50 minutos

Ingredientes

4 tazas de agua

1 taza de albaricoques secos

½ taza de ciruelas pasas sin hueso

½ taza de mango deshidratado

½ taza de flores de jamaica secas

½ taza de azúcar blanca granulada

4 cucharadas de condimento de chile y limón en polvo

2 cucharadas de jugo de limón

Foto: Imagen creada con AI.

Preparación

En una sartén mediana, vierte el agua, los albaricoques, las ciruelas pasas, el mango, el azúcar, y el condimento de chile y limón en polvo. Espera a que hierva.

En cuento rompa hervor, coloca la tapa y reduce el fuego. Deja que se cocine durante 30 minutos.

Pasado el tiempo, apaga el fuego y destapa. Deja que se enfríe durante 15 minutos.

Vierte el contenido de la sartén en una licuadora o procesador de alimentos junto con el jugo de limón y licua hasta lograr una mezcla homogénea. Prueba y corrige el sabor de ser necesario.

Transfiere a un recipiente de cierre hermético y listo.

Tips

Puedes usar diferentes frutos secos.

Para un sabor más picante, aumenta la cantidad de sazonador de chile y limón en polvo, o agrega chile de árbol seco al gusto.

Para un toque más frutal, puedes cambiar el jugo de limón por jugo de piña o naranja.

Si prefieres un sabor más dulce, incrementa la cantidad de azúcar al gusto.

Para una consistencia más liquida, agrega una cucharada de agua a la vez hasta tener el producto deseado.

Para un chamoy espeso, usa 2 tazas de agua en lugar de 4 al cocinar.

