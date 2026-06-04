Un grupo armado irrumpió en un partido de fútbol en el municipio de Huimanguillo, dejando como saldo un hombre muerto y uno más herido.

Los hechos ocurrieron en la ranchería Laguna de Limones del citado municipio, donde personas en autos y motocicletas llegaron hasta donde se jugaba un partido de fútbol y abrieron fuego provocando la muerte de uno de los jugadores y uno mas quedo herido, quien fue trasladado a un hospital para ser atendido.

En un comunicado emitido esta noche, el Gabinete de Seguridad del Estado informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron de manera inmediata un operativo coordinado en la zona y comunidades aledañas.

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"Las acciones comprenden recorridos de seguridad, patrullajes y labores de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la localización de quienes pudieran estar relacionados con los mismos", señalaron.

Piden a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a las investigaciones a través del número de emergencias 911 o de los teléfonos de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo

En el comunicado no informan si hay detenidos por estos hechos ocurridos.

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