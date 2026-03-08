Más Información
La Semana Santa es periodo que comienza con el Domingo de Ramos y termina en el Domingo de Resurrección. Y no sólo modifica los hábitos de los creyentes, sino también aspectos básicos como la alimentación.
Durante estas fechas, en muchos hogares se acostumbra a evitar el consumo de ciertos alimentos por motivos religiosos, simbólicos y de tradición. Si tú también te apegas a estas prácticas litúrgicas, hoy te decimos qué no debes comer.
¿Qué alimentos no se comen en Semana Santa?
De acuerdo con la tradición católica, en Semana Santa se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este 2026, abarcará del 29 de marzo al 5 de abril.
Su misma tradición indica que durante los 7 viernes de Cuaresma se debe abstener el consumo de carne, principalmente roja. Pero hay otros alimentos que tampoco se comen en dichas fechas, así como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo:
- Carne de cerdo
- Carne de pollo
- Pavo
- Cordero
- Chivo
La abstinencia de carne es una forma de penitencia y sacrificio, recordando el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Sin embargo, no tienes que romper tus creencias para comer delicioso, pues hay diversas recetas que implican ingredientes frescos y de temporada.
¿Qué alimentos y bebidas son típicas de Semana Santa?
En cambio, muchas personas optan por alimentos como pescado, mariscos, verduras o platillos tradicionales sin carne. Y esto da origen a platillos de temporada como:
- Pescado a la veracruzana
- Tortitas de camarón
- Caldo de pescado
- Empanadas de camarón
- Bacalao a la vizcaína
- Y postres como la capirotada
Mientras que de bebidas, también aparecen preparaciones con frutas t verduras de temporada como Lágrimas de la Virgen, tinto de verano, Agua de Obispo, Zurracapote, Pozol y Resolí.
En conjunto, la gastronomía de esta temporada refleja una mezcla de tradición, cultura y religión, ya que muchas de las recetas de Semana Santa se han transmitido de generación en generación y forman parte importante de las celebraciones familiares.
