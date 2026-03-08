Más Información

8M: ¿Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer?; esta es la razón

8M: ¿Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer?; esta es la razón

⁠Día Internacional de la Mujer 2026: ¿por qué se conmemora HOY, 8 de marzo?

⁠Día Internacional de la Mujer 2026: ¿por qué se conmemora HOY, 8 de marzo?

8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer HOY, 8 de marzo?; conoce los puntos de encuentro

8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer HOY, 8 de marzo?; conoce los puntos de encuentro

8M: ¿qué significan el morado, verde y negro en la marcha?; conoce el simbolismo de cada color

8M: ¿qué significan el morado, verde y negro en la marcha?; conoce el simbolismo de cada color

Asteroide 2024 YR4: NASA descarta impacto del objeto espacial con la Luna en 2032; agencia revela nuevos datos

Asteroide 2024 YR4: NASA descarta impacto del objeto espacial con la Luna en 2032; agencia revela nuevos datos

[Publicidad]

La Semana Santa es periodo que comienza con el Domingo de Ramos y termina en el Domingo de Resurrección. Y no sólo modifica los hábitos de los creyentes, sino también aspectos básicos como la alimentación.

Durante estas fechas, en muchos hogares se acostumbra a evitar el consumo de ciertos por motivos religiosos, simbólicos y de tradición. Si tú también te apegas a estas prácticas litúrgicas, hoy te decimos qué no debes comer.

La Semana Santa da origen a platillos y bebidas especiales. Foto: Pixabay
La Semana Santa da origen a platillos y bebidas especiales. Foto: Pixabay

Leer también

¿Qué alimentos no se comen en Semana Santa?

De acuerdo con la tradición católica, en Semana Santa se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este 2026, abarcará del 29 de marzo al 5 de abril.

Su misma tradición indica que durante los 7 viernes de Cuaresma se debe abstener el consumo de carne, principalmente roja. Pero hay otros alimentos que tampoco se comen en dichas fechas, así como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo:

  1. Carne de cerdo
  2. Carne de pollo
  3. Pavo
  4. Cordero
  5. Chivo

La abstinencia de carne es una forma de penitencia y sacrificio, recordando el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Sin embargo, no tienes que romper tus creencias para comer delicioso, pues hay diversas recetas que implican ingredientes frescos y de temporada.

Las frutas, verduras y mariscos sí se pueden consumir en Semana Santa. Foto: Unsplash
Las frutas, verduras y mariscos sí se pueden consumir en Semana Santa. Foto: Unsplash

¿Qué alimentos y bebidas son típicas de Semana Santa?

En cambio, muchas personas optan por alimentos como pescado, mariscos, verduras o platillos tradicionales sin . Y esto da origen a platillos de temporada como:

  • Pescado a la veracruzana
  • Tortitas de camarón
  • Caldo de pescado
  • Empanadas de camarón
  • Bacalao a la vizcaína
  • Y postres como la capirotada

Mientras que de bebidas, también aparecen preparaciones con frutas t verduras de temporada como Lágrimas de la Virgen, tinto de verano, Agua de Obispo, Zurracapote, Pozol y Resolí.

El tinto de verano es una bebida refrescante muy popular en España durante Semana Santa. Foto: Freepik
El tinto de verano es una bebida refrescante muy popular en España durante Semana Santa. Foto: Freepik

En conjunto, la gastronomía de esta temporada refleja una mezcla de tradición, cultura y religión, ya que muchas de las recetas de Semana Santa se han transmitido de generación en generación y forman parte importante de las celebraciones familiares.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses