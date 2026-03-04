El chocolate forma parte de la identidad gastronómica de México y su relevancia ha sido documentada por la Profeco a través de la Revista del Consumidor.

Más allá del sabor, el cacao ha ganado atención por sus posibles aportaciones a la salud y por la creciente preferencia de productos con mayor porcentaje de este ingrediente.

Pero, ¿qué dice exactamente Profeco sobre los beneficios del cacao y qué debemos tomar en cuenta antes de comprar chocolate? En Menú te compartimos la respuesta.

¿Por qué el cacao es importante en México?

El cacao es una semilla cultivada en territorio mexicano desde hace miles de años. Desde la época prehispánica ha sido valorado no solo por su sabor, sino también por su importancia cultural y económica.

Actualmente, el cacao mexicano es apreciado internacionalmente y se exporta a países como Suiza, Japón, Estados Unidos, Bélgica y Ecuador. La producción nacional se concentra principalmente en:

Chiapas

Tabasco

Guerrero

Foto: Freepik.

Además, la versatilidad del cacao permite la elaboración de diversos productos, como:

Barras de chocolate

Dulces

Tabletas

Chocolate en polvo para bebidas y preparaciones tradicionales

¿Qué beneficios tiene el cacao para la salud?

De acuerdo con la información retomada por Profeco, el cacao contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo y pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiacas.

Además, la ingesta moderada de chocolate oscuro contribuye a mejorar la salud cardiovascular, ya que:

Favorece la circulación sanguínea

Aumenta los niveles de colesterol de alta densidad (HDL)

Reduce la presión arterial

En los últimos años, el consumo se ha desplazado hacia productos con mayor porcentaje de cacao y menor contenido de azúcar, precisamente para aprovechar mejor estas propiedades.

¿Todos los chocolates ofrecen los mismos beneficios?

No. Profeco advierte que no todos los chocolates disponibles en el mercado son iguales. Gran parte de la oferta comercial tiene alto contenido de azúcar y grasa, lo que puede contrarrestar los beneficios naturales del cacao.

Foto: Freepik.

Por ello, es importante revisar el Sistema de Etiquetado Frontal y detectar sellos y leyendas precautorias como:

EXCESO AZÚCARES

EXCESO CALORÍAS

EXCESO SODIO

EXCESO GRASAS TRANS

EXCESO GRASAS SATURADAS

“CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”

¿Cuántos tipos de chocolate hay en México?

La clasificación depende, entre otros factores, del tipo de grano de cacao utilizado (fuertes o suaves, según su nivel de amargura). Además, las barras se rigen por la NOM-186-SSA1/SCFI-2013.

De acuerdo con esta normativa, en México encontramos varios tipos de chocolate, como:

Chocolate: mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao o cocoa con azúcares u otros ingredientes.

Chocolate blanco: elaborado con manteca de cacao, productos lácteos y azúcares.

Chocolate amargo u oscuro y semiamargo: contiene pasta de cacao, manteca de cacao y puede incluir azúcares.

Chocolate con leche: incorpora ingredientes lácteos en proporciones naturales.

Foto: Freepik.

