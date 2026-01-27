De acuerdo con fuentes como Americna Family Physician, el ajo ha sido usado en la medicina alternativa y la herbolaria debido a sus propiedades antimicrobianas y efectos cardiovasculares.

Sin embargo, hoy en Menú, queremos hablarte de uno de los detalles que, aunque suele ser ignorado, no deja de ser importante; las personas que no deberían comer ajo. Porque sí, pese a sus muchos beneficios para la salud, el ajo no es recomendable para todos.

¿Qué contiene el ajo?

El ajo, según información compartida y corroborada por WebMD, es una hierba llamada allium sativum. Se podría considerar un primo de la cebolla, los puerros, y los cebollines.

Esta hierba es conocida por producir un químico llamado alicina. Este químico es justamente lo que hacer que el ajo pueda ayudar con condiciones del corazón y el sistema circulatorio. Asimismo, la alicina es la responsable de ese característico aroma a ajo.

Foto: Unsplash.

¿Para qué suele usarse el ajo?

Además de ser un excelente condimento para la mayoría de los platillos cotidianos de muchas cocinas; de acuerdo con Healthline y WebMD, el ajo también es una parte fundamental de la medicina alternativa y los famosos “remedios caseros”.

Es común encontrar esta hierba en preparaciones que, según creencias populares, ayudan a:

Aliviar el cólico menstrual.

Regular los niveles de azúcar en la sangre.

Reducir los niveles de colesterol en la sangre.

Reducir la presión arterial.

Mejorar el hígado graso.

¿Quiénes no pueden comer ajo?

Pese a sus muchos beneficios, el consumo de ajo no es algo que se recomiende para todos, pues, como reconocen Peptiko y WebMD, puede llegar a tener efectos secundarios que ponen en riesgo la salud de ciertas personas con condiciones como:

Alergia al ajo: puede provocar desde salpullidos e inflamación, hasta un choque anafiláctico.

Problemas de coagulación: la alicina puede inhibir la capacidad de coagulación de la sangre. Se recomienda evitarlo sobre todo si tiene una cirugía prontamente.

Problemas gastrointestinales: debido su alto contenido de fructosanos, el ajo puede provocar malestares a personas con síndrome de colon irritable, reflujo gastroesofágico, y ulceras estomacales.

Hipotensión: Al reducir la presión arterial, el ajo podría provocar mareos, desmayos, nausea, y fatiga.

Hipogliecemia: Al reducir los niveles de azúcar en la sangre, el consumo de ajo podría provocar sudor, confusión y desmayos. Por la misma razón, tampoco se recomienda para personas en tratamientos de diabetes.

Consumo de medicamentos como anticoagulantes, tratamientos de VIH, y anticonceptivos.

Problemas de tiroides.

Piel sensible.

Embarazo.

Foto: Unsplash.

