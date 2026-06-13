El Mundial de Futbol lleva ya dos días de actividades y las obras en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúan, incluso ya se presentan afectaciones por las recientes lluvias, tal es el caso de la estación Bellas Artes.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en las estaciones Chabacano y Bellas Artes siguen las obras de rehabilitación; en Chabacano no hay ascenso y descenso de usuarios debido a los trabajos que se realizan en los andenes, aunado a la infraestructura del Jardín Flotante, que sigue siendo instalado en Calzada de Tlalpan.

En Bellas Artes, pese a que los trabajos han avanzado —previo al transbordo entre las líneas 2 y 8— trabajadores se encuentran parchando goteras del techo, situación que este diario —hace unos días— ya había detectado en la estación Hidalgo de la Línea 2, en la que con tubos de PVC trataban de que no colapsara una adecuación que se hizo en el techo.

Al momento del recorrido, tres trabajadores realizaban adecuaciones en la parte del techo en la que se filtraba el agua. La parte afectada se ve despintada, ya que, el color negro que fue elegido —durante la renovación de la Línea 2— como nueva imagen, ahora luce gris, debido a la cantidad de agua que se ha filtrado.

Más adelante, en el transbordo entre las líneas 2 y 8 los trabajos son tapados con lonas negras, para ocultar la obras en el paso a desnivel; sin embargo, por una apertura que se ve desde arriba, se puede observar que hay varias herramientas tiradas, junto a costales con cascajo y botes con polvo y cemento.

En donde ya acabaron los trabajos es en Hidalgo, Portales y Nativitas. Los trabajos en andenes y el transbordo de Hidalgo se encuentran totalmente terminados, al igual que en Nativitas y Portales; mientras en la estación San Antonio Abad continúan obras en los torniquetes debido a que tiene conexión con la Calzada Flotante.

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