El Día de la Candelaria está cerca y las personas a las que les salió el muñeco en la Rosca de Reyes deben ir organizando la tamaliza para compartir este día.

Si fuiste uno de ellos, pero no quieres gastar de más y hacerlos en casa, entonces te conviene apoyarte de la receta de Doña Ángela.

Recientemente, la cocinera mexicana y creadora de contenido de YouTube ha compartido el paso a paso para hacer unos deliciosos tamales verdes.

Ángela prepara unos tamales verdes con ingredientes frescos y técnicas tradicionales. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

¿Por qué se comen tamales el Día de la Candelaria?

Al partir la Rosca de Reyes, a quien le toca el muñeco escondido sabe que, tarde o temprano, deberá invitar los tamales el 2 de febrero. Pese a que se trata de una costumbre ampliamente extendida, pocas personas conocen su origen.

Originalmente, en dicha fecha se conmemora la presentación del niño Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento, como parte de un rito de purificación marcado por el calendario católico, así lo explica un artículo de la Fundación UNAM.

Sin embargo, en el México colonial dicha conmemoración religiosa coincidía con una celebración muy cercana al nacimiento o presentación del Sol dentro del calendario mexica.

Las investigaciones recabadas por Fray Bernardino de Sahagún señalan que en tales fechas se realizaban ofrendas de alimentos elaborados con maíz, como los tamales, en honor a los dioses Tláloc, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl.

Al fusionarse ambas tradiciones, el acto de presentar una ofrenda de comida como “padrinos del niño Dios” se convirtió en un ritual en el que originalmente se preparaban tamales, así como mole, barbacoa y otros platillos.

Actualmente, en muchos lugares solo prevalece la práctica de invitar los tamales y el atole, lo que ha hecho más sencilla la celebración por el Día de la Candelaria.

Aunque para algunas personas, es un momento especial para prepararlos por sí mismas. Y qué mejor que con recetas sencillas como las de Doña Ángela, del canal "De Mi Rancho a Tu Cocina".

Más que un platillo, los tamales forman parte de la memoria gastronómica de México. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

¿Cómo hacer tamales verdes con la receta de Doña Ángela?

Ingredientes:

Para guisar el pollo

1 kilo de tomate verde

1 kilo y medio de pechuga de pollo deshebrada

8 chiles serranos

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

Comino al gusto

Pimienta negra al gusto

Para preparar los tamales

2 cucharadas de polvo para hornear

1 kilo de manteca de cerdo

4 kilos de masa de maíz nixtamalizada

Sal al gusto

Hojas de maíz limpias e hidratadas

Para complementar con salsa roja

5 jitomates

2 chiles perones

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

Procedimientos:

Para el pollo

En una cazuela, hierve agua a fuego medio-alto.

Añade los tomates verdes y los chiles serranos; cocina hasta que cambien de color.

Retira del fuego y licúa con el ajo, la cebolla, el comino y la pimienta. Reserva.

En otra cazuela, derrite la manteca a fuego medio. Incorpora la salsa molida y cocina por unos minutos.

Agrega el pollo deshebrado, mezcla bien y deja que el guiso se sazone. Reserva.

Para preparar los tamales

En una tina o recipiente grande, bate la manteca con las manos limpias hasta que esté cremosa. Añade el polvo para hornear y la sal.

Incorpora la masa poco a poco, sin dejar de batir, hasta lograr una mezcla esponjosa y homogénea. Deja reposar.

En una vaporera, agrega agua hasta la rejilla inferior (aproximadamente 3–4 tazas) y calienta.

Toma una hoja de maíz, coloca una porción de masa y extiéndela. Añade una cucharada del guiso y dobla la hoja para cerrar.

Coloca hojas de maíz en el fondo de la vaporera para evitar que se peguen los tamales. Acomoda las piezas en posición vertical y cúbrelas con más hojas de maíz.

Cocina al vapor durante 60 minutos o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.

Sirve calientes y acompaña con la salsa roja.

Para la salsa roja

En una olla, agrega agua suficiente y calienta a fuego medio hasta que hierva.

Incorpora los jitomates, los chiles, la cebolla y el ajo.

Cocina hasta que los ingredientes queden suaves.

Retira del fuego, deja enfriar, licúa hasta obtener una salsa uniforme y sirve con tus tamales.

Esta receta de Doña Ángela rinde aproximadamente para 42 piezas, así que es una opción ideal para comer rico en familia durante el Día de la Candelaria.

