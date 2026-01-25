El mango es una de las frutas más populares entre la población, gracias a su delicioso sabor y a los nutrientes que aporta. Sin embargo, no solo su pulpa puede resultar útil.

Descubre en Menú los beneficios de la infusión de hoja de mango, un remedio casero con grandes cualidades para el bienestar.

Una bebida sencilla, económica y con historia, la clásica infusión de hoja de mango. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene la infusión de hojas de mango?

Cuando se consume el mango, una fruta tropical jugosa y de sabor agradable, cuya pulpa recubre el hueso, generalmente solo se aprovecha la carne del fruto. Sin embargo, las hojas también han sido utilizadas como remedio dentro de la medicina tradicional en distintas regiones de México, gracias a los beneficios que pueden aportar al prepararse en infusión.

Por ejemplo, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM señala que, en estados como Sonora, Guerrero, Jalisco, Morelos y Quintana Roo, esta parte del árbol se emplea para tratar diversos padecimientos respiratorios, principalmente para aliviar la tos.

Preparadas en cocimiento, solas o mezcladas con plantas como lima, toronja, flor de obelisco, corona de Cristo y ocote, las hojas se utilizan sobre todo para aliviar molestias asociadas al catarro.

La infusión de hoja de mango destaca por sus propiedades antioxidantes y su uso en la medicina tradicional mexicana. Foto: Pexels.

De acuerdo con el portal Tua Saúde, estos beneficios se atribuyen a su alto contenido de mangiferina y kaempferol, compuestos fenólicos con acción antioxidante y antiinflamatoria, lo que convierte a la hoja de mango en un apoyo complementario para diversos tratamientos.

Además, la mangiferina se considera una aliada en el manejo de la diabetes, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre al inhibir enzimas que participan en la digestión de los carbohidratos, responsables del aumento de azúcar después de las comidas. Entre otros beneficios se encuentran:

Prevenir enfermedades cardiovasculares, gracias a su acción antioxidante, que ayuda a evitar la oxidación de las grasas y a equilibrar los niveles de colesterol.

Contribuir al control del peso corporal, al favorecer la regulación de la grasa en el organismo.

Proteger las células sanas del daño causado por los radicales libres, lo que podría reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

Alivia úlceras y molestias gástricas leves.

Las hojas de mango, ricas en mangiferina, se aprovechan en infusión como apoyo natural para el bienestar. Foto: Freepik

¿Cómo preparar la infusión de hoja de mango?

Desde ser una aliada en el tratamiento de enfermedades respiratorias hasta ayudar a prevenir otros padecimientos más complejos, la hoja de mango destaca por sus múltiples cualidades cuando se prepara de forma adecuada.

Rica en magnesio, potasio y vitaminas del complejo B y C, esta parte del árbol suele hervir en estados como Puebla para consumirse antes de las comidas, tradicionalmente con el fin de eliminar lombrices o parásitos intestinales.

También se recomienda consumirla en ayunas para ayudar en el tratamiento de la diarrea. Puede tomarse sola o combinarse con otras plantas medicinales, como manzanilla o hierbabuena, para potenciar sus efectos digestivos y calmantes.

Preparar una infusión de hoja de mango permite extraer compuestos antiinflamatorios de forma sencilla. Foto: Pexels.

Ingredientes de la infusión de hoja de mango

2 hojas frescas de mango o 1 cucharadita de hojas secas

1 taza de agua

Procedimiento

En una olla pequeña, agrega el agua y hiérvela durante 3 a 5 minutos.

Añade las hojas de mango y revuelve para que queden completamente sumergidas.

Cuando el agua alcance el punto de ebullición, apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar de 5 a 10 minutos para que libere mejor sus compuestos.

Cuela la preparación antes de beber.

Se recomienda tomar la infusión tibia y sin azúcar, además de evitar consumirla en exceso y, si se padece de alguna enfermedad crónica o está bajo tratamiento médico, consultar a un especialista antes de incorporar esta receta a la dieta.

La infusión de hoja de mango puede tomarse sola o combinada con plantas como manzanilla o hierbabuena. Foto: Freepik

Así, esta infusión tradicional se convierte en un remedio casero sencillo y accesible que aprovecha las propiedades naturales de la hoja de mango para apoyar el bienestar digestivo y respiratorio.

