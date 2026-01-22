Más Información
El Día de la Candelaria está a la vuelta de la esquina y si te salió el muñequito en la rosca, seguro que ya estás buscando recetas para sorprender a la familia con algo diferente.
Para que le metas variedad a tu celebración, hoy en Menú te compartimos una receta de tamales veracruzanos que tal vez no conocías: los pulacles. ¡Toma nota!
¿Qué son los pulacles?
En Veracruz, los pulacles destacan por su origen ceremonial. Surgieron como alimentos de ofrenda y se consumen en fechas especiales como Semana Santa, fiestas patronales o celebraciones ligadas a la cosecha, como el 6 de enero que antiguamente marcaba el comienzo del ciclo agrícola.
Lorenzo Collado, director general del restaurante Nakú, explica que sus ingredientes, como calabaza, frijol, maíz y chile, provienen directamente de la milpa y reflejan la relación con la tierra en la cultura totonaca.
El pulacle se envuelve en una hoja de plátano y se cuece al vapor. Su relleno combina frijol, maíz, chile, pipián, calabaza, chayote y cilantro, todo finamente picado. Tradicionalmente, se acompaña con maquela, un atole de maíz morado.
- Dónde comer: Nakú Restaurante
- Dirección: Heroico Colegio Militar s/n-s/n, Manantiales, 93400 Papantla de Olarte, Ver.
¿Cómo hacer pulacles en casa?
Y para que no falten en tu mesa este Día de la Candelaria, aquí te dejamos la receta de Nakú Restaurante para hacer pulacles en casa.
Pulacles - 60 piezas
Ingredientes
- Frijol cocido (500 gr)
- Chayote (0.85gr)
- Calabaza 1.6 kg
- Pipián (0.500 gr)
- Ajonjolí (0.150 gr)
- Tomate (1 kg)
- Jalapeño (0.300 gr)
- Chile seco (0.005 gr)
- Cilantro (0.15 gr)
- Acuyo (0.035 gr)
- Manteca (0.25 gr)
- Sal
Para la masa
- Masa (4.5 kg)
- Manteca (0.75 gr)
- Sal
- Hola de plátano (10 pencas)
Preparación
- Poner al fuego una olla de barro con agua y sal.
- Limpiar los frijoles, lavarlos y agregarlos al agua hirviendo.
- Pelar el chayote y picarlo en cuadros pequeños junto con la calabaza.
- Tostar el pipián y ajonjolí y una vez que estén fríos se muelen por separado.
- Revolver el pipián y ajonjolí con el chayote y la calabaza en una cacerola extendida.
- Licuar el tomate con jalapeño y agregar cilantro picado y acuyo.
- Mezclar todos los ingredientes y agregar el chile seco ya tostado y molido.
- Preparar la masa con manteca y amasarla muy bien para que quede suavecita.
- Cortar la hoja de plátano de 25 a 30 cm aproximadamente.
- Colocar una porción de masa al centro de cada hoja y extenderla ligeramente. Agregar una porción del guiso encima y cerrar la hoja.
- Acomodarlos en una vaporera y cocinar hasta que la masa esté cocida.
