El Día de la Candelaria está a la vuelta de la esquina y si te salió el muñequito en la rosca, seguro que ya estás buscando recetas para sorprender a la familia con algo diferente.

Para que le metas variedad a tu celebración, hoy en Menú te compartimos una receta de tamales veracruzanos que tal vez no conocías: los pulacles. ¡Toma nota!

¿Qué son los pulacles?

En Veracruz, los pulacles destacan por su origen ceremonial. Surgieron como alimentos de ofrenda y se consumen en fechas especiales como Semana Santa, fiestas patronales o celebraciones ligadas a la cosecha, como el 6 de enero que antiguamente marcaba el comienzo del ciclo agrícola.

Lorenzo Collado, director general del restaurante Nakú, explica que sus ingredientes, como calabaza, frijol, maíz y chile, provienen directamente de la milpa y reflejan la relación con la tierra en la cultura totonaca.

El pulacle se envuelve en una hoja de plátano y se cuece al vapor. Su relleno combina frijol, maíz, chile, pipián, calabaza, chayote y cilantro, todo finamente picado. Tradicionalmente, se acompaña con maquela, un atole de maíz morado.

Dónde comer: Nakú Restaurante

Dirección: Heroico Colegio Militar s/n-s/n, Manantiales, 93400 Papantla de Olarte, Ver.

¿Cómo hacer pulacles en casa?

Y para que no falten en tu mesa este Día de la Candelaria, aquí te dejamos la receta de Nakú Restaurante para hacer pulacles en casa.

Pulacles - 60 piezas

Ingredientes

Frijol cocido (500 gr)

Chayote (0.85gr)

Calabaza 1.6 kg

Pipián (0.500 gr)

Ajonjolí (0.150 gr)

Tomate (1 kg)

Jalapeño (0.300 gr)

Chile seco (0.005 gr)

Cilantro (0.15 gr)

Acuyo (0.035 gr)

Manteca (0.25 gr)

Sal

Para la masa

Masa (4.5 kg)

Manteca (0.75 gr)

Sal

Hola de plátano (10 pencas)

Preparación

Poner al fuego una olla de barro con agua y sal.

Limpiar los frijoles, lavarlos y agregarlos al agua hirviendo.

Pelar el chayote y picarlo en cuadros pequeños junto con la calabaza.

Tostar el pipián y ajonjolí y una vez que estén fríos se muelen por separado.

Revolver el pipián y ajonjolí con el chayote y la calabaza en una cacerola extendida.

Licuar el tomate con jalapeño y agregar cilantro picado y acuyo.

Mezclar todos los ingredientes y agregar el chile seco ya tostado y molido.

Preparar la masa con manteca y amasarla muy bien para que quede suavecita.

Cortar la hoja de plátano de 25 a 30 cm aproximadamente.

Colocar una porción de masa al centro de cada hoja y extenderla ligeramente. Agregar una porción del guiso encima y cerrar la hoja.

Acomodarlos en una vaporera y cocinar hasta que la masa esté cocida.

