Supernova Génesis 2026: ¿qué influencers participarán en el torneo de box?; descubre a tu favorito

¡Oh la lá, señor francés! Macron aparece con lentes de sol durante Davos y causa furor; gesto desata ola de memes

¿Colaboración histórica? Salinas Pliego lanza propuesta directa a MrBeast; esto dijo

No es IA: MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex; llegan en helicóptero y sorprenden a sus fans

Día Internacional del Abrazo 2026: ¿cuáles son los beneficios de abrazar?

El Día de la Candelaria está a la vuelta de la esquina y si te salió el muñequito en la rosca, seguro que ya estás buscando recetas para sorprender a la familia con algo diferente.

Para que le metas variedad a tu celebración, hoy en te compartimos una receta de tamales veracruzanos que tal vez no conocías: los pulacles. ¡Toma nota!

¿Qué son los pulacles?

En Veracruz, los pulacles destacan por su origen ceremonial. Surgieron como alimentos de ofrenda y se consumen en fechas especiales como Semana Santa, fiestas patronales o celebraciones ligadas a la cosecha, como el 6 de enero que antiguamente marcaba el comienzo del ciclo agrícola.

Lorenzo Collado, director general del restaurante Nakú, explica que sus ingredientes, como calabaza, frijol, maíz y chile, provienen directamente de la milpa y reflejan la relación con la tierra en la cultura totonaca.

Foto: Imagen creada con AI.
El pulacle se envuelve en una hoja de plátano y se cuece al vapor. Su relleno combina frijol, maíz, chile, pipián, calabaza, chayote y cilantro, todo finamente picado. Tradicionalmente, se acompaña con maquela, un atole de maíz morado.

  • Dónde comer: Nakú Restaurante
  • Dirección: Heroico Colegio Militar s/n-s/n, Manantiales, 93400 Papantla de Olarte, Ver.

¿Cómo hacer pulacles en casa?

Y para que no falten en tu mesa este Día de la Candelaria, aquí te dejamos la receta de Nakú Restaurante para hacer pulacles en casa.

Pulacles - 60 piezas

Ingredientes

  • Frijol cocido (500 gr)
  • Chayote (0.85gr)
  • Calabaza 1.6 kg
  • Pipián (0.500 gr)
  • Ajonjolí (0.150 gr)
  • Tomate (1 kg)
  • Jalapeño (0.300 gr)
  • Chile seco (0.005 gr)
  • Cilantro (0.15 gr)
  • Acuyo (0.035 gr)
  • Manteca (0.25 gr)
  • Sal
Para la masa
  • Masa (4.5 kg)
  • Manteca (0.75 gr)
  • Sal
  • Hola de plátano (10 pencas)

Preparación

  • Poner al fuego una olla de barro con agua y sal.
  • Limpiar los frijoles, lavarlos y agregarlos al agua hirviendo.
  • Pelar el chayote y picarlo en cuadros pequeños junto con la calabaza.
  • Tostar el pipián y ajonjolí y una vez que estén fríos se muelen por separado.
  • Revolver el pipián y ajonjolí con el chayote y la calabaza en una cacerola extendida.
  • Licuar el tomate con jalapeño y agregar cilantro picado y acuyo.
  • Mezclar todos los ingredientes y agregar el chile seco ya tostado y molido.
  • Preparar la masa con manteca y amasarla muy bien para que quede suavecita.
  • Cortar la hoja de plátano de 25 a 30 cm aproximadamente.
  • Colocar una porción de masa al centro de cada hoja y extenderla ligeramente. Agregar una porción del guiso encima y cerrar la hoja.
  • Acomodarlos en una vaporera y cocinar hasta que la masa esté cocida.
Foto: Imagen creada con AI.
