Los postres van mucho más allá del pastel o el helado; al igual que el resto de la cocina, los postres son todo un mundo.

Especialmente en el mediterráneo y el medio oriente es posible encontrarse con postres que distan de lo que comúnmente se vería como uno de este lado del mundo. Hoy en Menú, te enseñamos a hacer un postre de medio oriente: el baklava.

¿Qué es el baklava?

El baklava es una especie de pastel cuyo origen, de acuerdo con Britannica, se sitúa entre Turquía, Grecia, y distintas regiones del Medio Oriente. Se elabora con pasta filo, similar al hojaldre, hecha con harina y agua.

Hoy en día, es común encontrar baklava en celebraciones y reuniones turcas, griegas, y balcánicas.

Foto: Unsplash.

Tradicionalmente, el baklava tiene entre 30 y 40 capas de filo, cada una barnizada con mantequilla derretida y rellena de nueces, pistache, y/o almendras trituradas. Finalmente, el baklava se sirve con un sirope de miel y limón.

¿Cómo hacer baklava en casa?

Y si ya se te antojo este curioso postre, aquí te dejamos la receta de Amira Ibrahim, creadora del blog de cocina Amira’s Pantry, para hacer baklava tradicional en casa.

Baklava tradicional – 2 hrs

Ingredientes

1 paquete de pasta filo

¾ de taza de aceite de oliva

¼ de taza de mantequilla clarificada

Para el relleno

450 g de nueces (puedes mezclar las que quieras, pero se ecomienda usar pistache y almendras)

1 cucharadita de canela en polvo

¼ de taza de miel o sirope de maíz

Para el sirope

1 taza de azúcar granulada

1 cucharada de jugo de limón

170 ml de agua

1 cucharadita de extracto de vainilla

¼ de taza de miel

Foto: Unsplash.

Preparación

Sigue las instrucciones en la envoltura para descongelar la pasta filo.

Para el sirope

Vierte todos los ingredientes en una sartén y cocina a fuego medio alto hasta que hierva. Emueve constantemente. Deja a fuego bajo durante 10 minuto más y después deja enfriar.

Combina las nueces troceadas con la canela y la miel.

Para montar el baklava

Derrite la mantequilla clarificada en una sartén, con cuidado y no quemarla. Retira del fuego y mezcla con el aceite de oliva.

Engrasa un molde para hornear.

Apila capa tras capa de la pasta filo, asegúrate de engrasar cada dos capas. Continua hasta llegar a 10 capas.

Esparce ¼ de la mezcla de nueces y después apila otras 5 capas de filo, engrasando cada una.

Repite hasta terminar la mezcla de nueces y asegúrate de agregar 10 capas de filo al final.

Precalienta el horno a 175°C.

Corta en cuadritos, triángulos, o la forma que quieras.

Hornea durante 50 minutos o hasta que el pastel se infle y tome un color dorado.

Vierte el sirope sobre el baklava.

Espera a que se enfríe y sirve.

Foto: Unsplash.

