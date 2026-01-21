Más Información
Revelan teaser con primeras imágenes de "Masters of the Universe"; ¿cuándo se estrena el tráiler oficial?
[Publicidad]
Los postres van mucho más allá del pastel o el helado; al igual que el resto de la cocina, los postres son todo un mundo.
Especialmente en el mediterráneo y el medio oriente es posible encontrarse con postres que distan de lo que comúnmente se vería como uno de este lado del mundo. Hoy en Menú, te enseñamos a hacer un postre de medio oriente: el baklava.
¿Qué es el baklava?
El baklava es una especie de pastel cuyo origen, de acuerdo con Britannica, se sitúa entre Turquía, Grecia, y distintas regiones del Medio Oriente. Se elabora con pasta filo, similar al hojaldre, hecha con harina y agua.
Hoy en día, es común encontrar baklava en celebraciones y reuniones turcas, griegas, y balcánicas.
Tradicionalmente, el baklava tiene entre 30 y 40 capas de filo, cada una barnizada con mantequilla derretida y rellena de nueces, pistache, y/o almendras trituradas. Finalmente, el baklava se sirve con un sirope de miel y limón.
Leer también: La fruta que hace que el mole de olla sepa mejor
¿Cómo hacer baklava en casa?
Y si ya se te antojo este curioso postre, aquí te dejamos la receta de Amira Ibrahim, creadora del blog de cocina Amira’s Pantry, para hacer baklava tradicional en casa.
Baklava tradicional – 2 hrs
Ingredientes
- 1 paquete de pasta filo
- ¾ de taza de aceite de oliva
- ¼ de taza de mantequilla clarificada
Para el relleno
- 450 g de nueces (puedes mezclar las que quieras, pero se ecomienda usar pistache y almendras)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ¼ de taza de miel o sirope de maíz
Para el sirope
- 1 taza de azúcar granulada
- 1 cucharada de jugo de limón
- 170 ml de agua
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- ¼ de taza de miel
Leer también: Lo que debes hacer para que los huevos no transmitan Salmonella
Preparación
- Sigue las instrucciones en la envoltura para descongelar la pasta filo.
Para el sirope
- Vierte todos los ingredientes en una sartén y cocina a fuego medio alto hasta que hierva. Emueve constantemente. Deja a fuego bajo durante 10 minuto más y después deja enfriar.
- Combina las nueces troceadas con la canela y la miel.
Para montar el baklava
- Derrite la mantequilla clarificada en una sartén, con cuidado y no quemarla. Retira del fuego y mezcla con el aceite de oliva.
- Engrasa un molde para hornear.
- Apila capa tras capa de la pasta filo, asegúrate de engrasar cada dos capas. Continua hasta llegar a 10 capas.
- Esparce ¼ de la mezcla de nueces y después apila otras 5 capas de filo, engrasando cada una.
- Repite hasta terminar la mezcla de nueces y asegúrate de agregar 10 capas de filo al final.
- Precalienta el horno a 175°C.
- Corta en cuadritos, triángulos, o la forma que quieras.
- Hornea durante 50 minutos o hasta que el pastel se infle y tome un color dorado.
- Vierte el sirope sobre el baklava.
- Espera a que se enfríe y sirve.
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]