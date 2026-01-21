Más Información

Los postres van mucho más allá del pastel o el helado; al igual que el resto de la cocina, los postres son todo un mundo.

Especialmente en el mediterráneo y el medio oriente es posible encontrarse con postres que distan de lo que comúnmente se vería como uno de este lado del mundo. Hoy en , te enseñamos a hacer un postre de medio oriente: el baklava.

¿Qué es el baklava?

El baklava es una especie de pastel cuyo origen, de acuerdo con Britannica, se sitúa entre Turquía, Grecia, y distintas regiones del Medio Oriente. Se elabora con pasta filo, similar al hojaldre, hecha con harina y agua.

Hoy en día, es común encontrar baklava en celebraciones y reuniones turcas, griegas, y balcánicas.

Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

Tradicionalmente, el baklava tiene entre 30 y 40 capas de filo, cada una barnizada con mantequilla derretida y rellena de nueces, pistache, y/o almendras trituradas. Finalmente, el baklava se sirve con un sirope de miel y limón.

¿Cómo hacer baklava en casa?

Y si ya se te antojo este curioso postre, aquí te dejamos la receta de Amira Ibrahim, creadora del blog de cocina Amira’s Pantry, para hacer baklava tradicional en casa.

Baklava tradicional – 2 hrs

Ingredientes

  • 1 paquete de pasta filo
  • ¾ de taza de aceite de oliva
  • ¼ de taza de mantequilla clarificada
Para el relleno
  • 450 g de nueces (puedes mezclar las que quieras, pero se ecomienda usar pistache y almendras)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ¼ de taza de miel o sirope de maíz
Para el sirope
  • 1 taza de azúcar granulada
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 170 ml de agua
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • ¼ de taza de miel
Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

Preparación

  • Sigue las instrucciones en la envoltura para descongelar la pasta filo.
Para el sirope
  • Vierte todos los ingredientes en una sartén y cocina a fuego medio alto hasta que hierva. Emueve constantemente. Deja a fuego bajo durante 10 minuto más y después deja enfriar.
  • Combina las nueces troceadas con la canela y la miel.
Para montar el baklava
  • Derrite la mantequilla clarificada en una sartén, con cuidado y no quemarla. Retira del fuego y mezcla con el aceite de oliva.
  • Engrasa un molde para hornear.
  • Apila capa tras capa de la pasta filo, asegúrate de engrasar cada dos capas. Continua hasta llegar a 10 capas.
  • Esparce ¼ de la mezcla de nueces y después apila otras 5 capas de filo, engrasando cada una.
  • Repite hasta terminar la mezcla de nueces y asegúrate de agregar 10 capas de filo al final.
  • Precalienta el horno a 175°C.
  • Corta en cuadritos, triángulos, o la forma que quieras.
  • Hornea durante 50 minutos o hasta que el pastel se infle y tome un color dorado.
  • Vierte el sirope sobre el baklava.
  • Espera a que se enfríe y sirve.
Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

