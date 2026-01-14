Incorporar nuevos platillos a tu recetario, principalmente utilizando ingredientes de la canasta básica y de fácil acceso, te ayuda a obtener una comida deliciosa como las "momias de nopales".

¿No las has probado? Entonces tienes que conocer la receta de Doña Ángela, cocinera mexicana y creadora de contenido en el canal "De Mi Rancho a Tu Cocina".

Doña Ángela transforma ingredientes simples como el nopal en un platillo fácil y rendidor. Foto: YouTube / De Mi Rancho a Tu Cocina

¿Qué beneficios tiene comer nopales?

Siendo una de las principales verduras producidas en nuestro país, el nopal es una planta que no solo destaca por su fácil acceso y versatilidad en la cocina, sino también por su valor nutricional.

Agregarlos a la dieta diaria, tal como lo señala un artículo de la revista médica Tua Saúde, permite acceder a una fuente natural de fibra, ideal para generar saciedad, favorecer el control del peso y cuidar el bienestar digestivo.

Además, al ser un alimento de bajo índice calórico, se vuelve una opción recomendada dentro de planes alimenticios para personas con factores de riesgo cardiovascular (por ejemplo, diabetes e hipertensión).

Otro beneficio es que su mezcla de fibra y compuestos bioactivos puede contribuir al metabolismo de las grasas, favoreciendo la regulación de los niveles de colesterol y a mejorar la respuesta del organismo ante el consumo de lípidos.

Y, adicional, el consumo regular de nopal es favorecedor en la tarea de regular el azúcar en sangre, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2, gracias a sus fibras solubles que reducen la absorción de la glucosa.

Por último, este alimento rico en antioxidantes contribuye a disminuir la inflamación y el daño ocasionado por los radicales libres.

El nopal es protagonista de esta receta gracias a su versatilidad y valor nutricional. Foto: Unsplash

Receta de "momias de nopales" de Doña Ángela

Considerado como un “alimento del futuro”, el nopal puede aprovecharse al máximo al prepararse en recetas como las de Doña Ángela. Sin duda, es una opción innovadora para el menú del día:

Ingredientes:

2 jitomates

1/2 cebolla

2 chiles jalapeños

1 trozo de queso panela

250 g de jamón

5 nopales medianos, limpios y sin espinas

1/2 kilo de tocino en rebanadas

Sal al gusto

Aceite

Procedimientos:

Lava y pela los nopales.

Haz una pequeña cortada al centro de cada penca de nopal y ponlas a asar en el comal.

Mientras se asan, agrega una pizca de sal y gíralos para que se cocinen de manera uniforme.

Cuando queden asados, retíralos del fuego y resérvalos.

Luego, rebana el jitomate, la cebolla y los chiles en tiras delgadas; retira las semillas y venas a los chiles.

Sobre una superficie plana (como una tabla para cortar) coloca 3 rebanadas de tocino en posición horizontal y una en vertical.

Coloca un nopal sobre la rebanada vertical y, encima, agrega una rebanada de jamón y una de queso panela.

Añade algunas rebanadas de jitomate, cebolla y chile; y cubre con otro nopal.

Envuelve con cuidado cruzando primero las rebanadas de tocino horizontales y finaliza con las verticales, asegurando todo con un palillo.

En una sartén con un poco de aceite, dora las “momias” hasta que el tocino quede completamente crujiente.

Acompaña con arroz y disfruta.

Esta receta creada por Doña Ángela es una manera práctica de aprovechar ingredientes que seguro tienes en el refrigerador, comer delicioso y compartir la comida en familia.

