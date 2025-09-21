Los chilaquiles son uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, conocidos por su sabor, sencillez y versatilidad.

Pero en esta ocasión, Doña Ángela, la cocinera tradicional del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", te enseña a prepararlos con un giro especial: rellenos de queso Oaxaca.

Esta receta casera no solo es deliciosa, sino que también rescata técnicas e ingredientes tradicionales que reflejan la riqueza culinaria del campo mexicano.

Chilaquiles rellenos. Foto: Captura de pantalla / Youtube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

Leer también Cuántas tortillas equivalen a un bolillo en calorías

¿Cuál es el origen de los chilaquiles rellenos?

En su receta tradicional, los chilaquiles tienen raíces prehispánicas y consisten en totopos o tortillas troceadas, bañadas en salsa roja o verde, y acompañadas con crema, queso, cebolla y, a veces, pollo o huevo. Su nombre proviene del náhuatl chīlāquilitl, que significa “tiras de chile”.

Sin embargo, su versión rellena es una evolución moderna inspirada en la combinación de dos íconos: las quesadillas y los chilaquiles. En lugar de usar tortillas ya fritas o secas, esta variante utiliza tortillas recién hechas que se rellenan con queso, se cortan en piezas, se fríen, y luego se bañan en salsa caliente.

Aunque no existe un registro histórico formal de dicha variación, es una preparación común en muchos hogares del centro y sur de México, sobre todo en contextos rurales donde el uso de masa fresca y queso artesanal es parte del día a día.

Chilaquiles rellenos. Foto: Captura de pantalla / Youtube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

Receta de chilaquiles rellenos estilo Doña Ángela

Doña Ángela ha popularizado esta versión de los chilaquiles rellenos gracias a su canal, donde muestra cómo los ingredientes simples del rancho pueden convertirse en una comida reconfortante y deliciosa.

A continuación, te dejamos la receta:

Ingredientes

Para los chilaquiles:

500 g de masa de maíz

200 g de queso Oaxaca

Aceite para freír

Para la salsa:

6 jitomates medianos

1/4 de cebolla

2 dientes de ajo

6 chiles (pueden ser guajillo o serrano, según el gusto)

Sal

2 cucharadas de aceite

Para acompañar:

100 g de queso fresco

1/2 taza de crema

Frijoles refritos (opcional)

Procedimientos:

Preparar la salsa:

Asa los jitomates, chiles, ajo y cebolla en un comal. Luego, colócalos en una cazuela con agua para que se cuezan ligeramente. Muele todos los ingredientes con sal y un poco de agua. Fríe la salsa en una cazuela con aceite y deja que hierva.

Preparar los chilaquiles:

Haz tortillas a mano con la masa fresca. Coloca queso Oaxaca entre dos tortillas, como si hicieras una quesadilla. Cortálas en cuartos o triángulos. Fríe los chilaquiles rellenos en aceite caliente hasta que queden dorados, pero no demasiado crujientes. Añade los chilaquiles dorados a la salsa hirviendo y cocina por unos minutos para que absorban el sabor. Acompaña con frijoles, queso fresco y crema. ¡Y a disfrutar!

Con esta receta, Doña Ángela no solo comparte una deliciosa forma de preparar chilaquiles, sino que también nos acerca al corazón de la cocina mexicana rural.

Leer también ¿Dónde comer durante el mes patrio?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters