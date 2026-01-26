¿Alguna vez has escuchado la frase “eres lo que comes”? Esto no quiere decir que seas una fruta o quizá una lechuga, simplemente hace referencia a que todo lo que entra a tu cuerpo impacta tu organismo de diferentes maneras.

Así como existen frutas y/o verduras que ayudar a bajar de peso o tener una piel luminosa, existen aquellas que fungen como auxiliares para funciones básicas de tu cuerpo. Hoy en Menú, te decimos de algunas frutas que debes comer para dormir mejor.

¿Cómo se relaciona la dieta con el sueño?

De acuerdo con datos compartidos por la School of Public Health, parte de la University of Michigan, tus patrones y hábitos alimenticios afectan directamente la calidad del sueño y, aún más importante, el descanso durante este.

Estudios mencionan que el consumo de alimentos ricos en fibra, con alto aporte de aminoácidos esenciales como el triptófano, se asocia con una mejor calidad de sueño. Sin embargo, la forma más común en la que la alimentación mejora el sueño, además de la melatonina, es a través de alimentos ricos es magnesio, vitamina D, hierro, manganeso, y ácidos grasos como el omega 3.

¿Qué frutas puedes comer para dormir mejor?

Desde luego, existe una gran variedad de suplementos alimenticios que ayudan a dormir mejor; sin embargo, en ocasiones es más sencillo optar por lo natural. Aquí te dejamos algunas de las frutas que, según fuentes como Healthline y el Jackson Health System, ayudan a dormir mejor:

Kiwi

Aporte significativo de fibra y carotenoides

Ayuda a liberar serotonina

Mejora la calidad de sueño

Cereza ácida

Rica en melatonina

Alto contenido de triptófano

Ayuda a quedarse dormido más rápido y por más tiempo

Banana

Fuente de magnesio

Mejora la calidad del sueño

Uvas

Contienen melatonina natural

Ayuda a combatir el insomnio

¿Qué alimentos evitar para dormir mejor?

Comer sano y llevar una dieta rica en fibra es clave para mejorar la calidad del sueño; sin embargo, también es importante evitar aquellos alimentos que pueden afectar de manera negativa tu ciclo de sueño. De acuerdo con la Sleep Foundation, algunos de estos alimentos son:

Cafeína

Alcohol

Grasas

Carbohidratos

Proteína

