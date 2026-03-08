El azúcar morena tiene un sabor muy característico (parecido al del caramelo), mientras que su textura es firme y de granulado grande, lo que la distingue de otros tipos como el blanco, mascabado y glas.

Y aunque sirve para endulzar postres o bebidas, hay quienes la consumen porque consideran que es "más saludable". Pero, ¿realmente es así? En Menú te compartimos su valor nutricional.

En la antigua Roma se conocía al azúcar como "la sal de la India". Foto: Freepik

Leer también Masala y Maíz celebra el Día de la Mujer con encuentros culinarios todo marzo

¿Cómo se obtiene el azúcar?

El azúcar no existe como tal en la naturaleza; en realidad, se obtiene de la caña. Aunque existe maquinaria para la cosecha de esta hierba, en gran parte de nuestro territorio se corta con machete y luego se envía ingenio azucarero, donde inicia su procesamiento industrial.

Ahí pasa por etapas como la molienda, generación de vapor, calentamiento, clarificación, filtración, evaporación, cristalización y secado.

Luego viene la refinación, proceso del que se obtienen tres tipos principales de azúcar: mascabado, estándar y refinada. La diferencia de cada una radica en el número de veces que han sido procesadas.

En la edad media, el azúcar se usaba para condimentar comidas saladas. Foto: Freepik

¿Qué contiene el azúcar morena?

El azúcar es considerada una fuente de energía accesible, incluso la UNESCO la señala como uno de los energéticos más económicos para el ser humano.

Sin embargo, como cualquier otro enulzante, se debe consumir con moderación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que menos del 10% de la ingesta energética total de una persona provenga de azúcares.

Muchas personas creen que el azúcar morena es la opción más saludable y natural. Es verdad que conserva pequeñas cantidades de minerales como magnesio, calcio y potasio, nutrientes que ayudan a eliminar el exceso de sodio por la orina y favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, lo que mejora la presión arterial.

Una cucharadita aporta alrededor de 2 mg de calcio y 0.35 mg de fósforo. Mientras que en su aporte calórico, según el calculador FatSecret, esta misma porción de azúcar morena contiene 11 calorías, no aporta proteínas ni grasas.

No obstante, fuera de eso, el consumo de azúcar no tiene beneficios para la salud. Así que es mejor utilizarla con moderación.

El azúcar es uno de los alimentos que rara vez se echan a perder. Foto: Freepik

¿Quiénes no deben comer azúcar morena?

La nutricionista Tatiana Zanin, en un artículo de la revista Tua Saúde, advierte que el azúcar morena no es apta para el consumo de personas con diabetes, ya que puede elevar los niveles de glucosa en sangre.

En el resto de personas, el consumo tiene que ser moderado y siguiendo las recomendaciones de los expertos en salud, lo que implica cuidar las cantidades y mejor optar por endulzantes naturales como los dátiles.

Leer también Cuánto cuesta la fresa en México en 2026, según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters