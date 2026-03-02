¿Sabías que en México hay fresas casi todo el año? De acuerdo con el Gobierno de México, la temporada alta de producción de este fruto, proveniente de la familia de las rosáceas, se divide en dos: de abril a junio y de octubre a enero.

Sin embargo, y aunque se cultiva todo el año, la temporada de febrero a abril es cuando se puede encontrar mejor calidad y precio.

Para tus licuados, postres, y ensaladas, nada como la fresa y, pensando en tu economía, hoy en Menú te compartimos el precio aproximado de la fresa en México en 2026, según datos compartidos por Profeco.

¿Cómo se sabe cuánto cuesta la fresa en México según Profeco?

La edición de marzo de la Revista del Consumidor, de Profeco, incluye un análisis detallado sobre el precio de la fresa en México y aquí te explicamos cómo lo hacen.

Para que la población pueda gozar de un consumo informado y justo, Profeco se da a la tarea de armar guías de consumo de determinados productos. Para ello, se monitorea el precio de este, en la base de datos de Quién es Quién en los Precios, durante un determinado periodo para después promediar los resultados y darlos a conocer a través de la Revista del Consumidor.

En esta ocasión le tocó a la fresa y los precios a continuación compartidos corresponden a la primera semana de febrero, por lo que es posible que en marzo haya algunas variaciones.

¿Cuál es el precio de la fresa en México según Profeco?

Aquí te dejamos los rangos de precios, en moneda nacional, de la fresa en canastillas de 454 g en México.

CDMX: mínimo $44.80, máximo $79.90, promedio $60.58

Monterrey: mínimo $44.99, máximo $69.95, promedio $58.62

Cancún: mínimo $64.00, máximo $79.00, promedio $71.50

Mérida: mínimo $55.00, máximo $82.95, promedio $64.85

Puebla: mínimo $44.80, máximo $89.90, promedio $64.56

Chihuahua: mínimo $49.80, máximo $67.00, promedio $58.60

Guadalajara: mínimo $44.80, máximo $85.00, promedio $58.17

León: mínimo $44.80, máximo $89.90, promedio $54.05

