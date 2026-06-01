Tras el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas, donde fueron detenidas ocho personas el viernes pasado, Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se efectuó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal de Michoacán y el juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

En conferencia de prensa dijo que el pasado viernes dio a conocer la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles de manera simultánea, ubicados en: Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.

Abundó que, durante las diligencias, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N “y Lilia “N”.

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A estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva “Del Caballito” dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y Salvador “N”.

El también vocero de la FGR comentó que una vez quedaron a disposición de la autoridad judicial este fin de semana se efectuó la audiencia inicial en la que otros Ministerios Públicos imputaron a estas personas, por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.

“No obstante su defensa solicitó la duplicidad en término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación”, refirió Lara López.

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Recordó que, una vez concluida la totalidad de las diligencias del cateo, se aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 50 coronas danesas.

El funcionario federal subrayó que en el esquema de la red de facturadoras “Del Caballito”, la cual era operada por personas físicas que se dedicaban a diseñar y comercializar mecanismos de evasión.

“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban como personas físicas esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y una vez que ofrecían con estas empresas la emisión de facturas hacían las operaciones falsas para justificarlo”, precisó.

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