Argentina, de acuerdo con Wines of Argentina, es hoy el quinto productor de vino del mundo y uno de los diez países más relevantes en sostenibilidad dentro de la industria.

Con 46 millones de habitantes y una tradición vitivinícola profundamente ligada a su identidad, el vino forma parte del encuentro cotidiano: está en la mesa familiar, en la reunión con amigos y en los momentos de celebración.

Durante una degustación organizada por la Embajada de Argentina junto a Wines of Argentina, se habló de los factores que definen el carácter del vino argentino: la altitud (con viñedos que van desde el nivel del mar hasta más de 3,100 metros), la influencia de la Cordillera de los Andes como reservorio natural de agua, los suelos calcáreos con arrastre mineral y una fuerte apuesta por la innovación.

Bajo el concepto “el vino de ahora”, se destacó una tendencia hacia estilos más frescos, menor graduación alcohólica y mayor precisión en la expresión del terroir.

A partir de esa selección, hoy en Menú te compartimos siete vinos argentinos disponibles en México que vale la pena probar.

White Malbec – Trivento

Tipo: Blanco elaborado con uva Malbec

Alcohol: 10–10.5%

Estilo: Ligero y frutal

Enfoque: Innovación y consumo joven

Precio aproximado: $250 MXN

Se elabora retirando las pieles de la uva antes de la fermentación, lo que evita la extracción de color. El resultado es un vino fresco, con notas frutales y ligera sensación dulce. Funciona bien como aperitivo o en propuestas de coctelería.

Chardonnay Reserva – Bodega La Celia

Región: Altamira, Valle de Uco (1,100 msnm)

Vinificación: Parte en madera, parte en concreto

Precio aproximado: $300 MXN

Proveniente de una zona pedregosa cercana a la montaña, ofrece acidez marcada, frescura natural y buen equilibrio. Destaca por su versatilidad y relación calidad-precio.

Semillón – El Enemigo

Región: Pedriel, Luján de Cuyo (Primera Zona)

Vinificación: Fermentado y criado en barrica

Perfil: Untuoso y estructurado

Precio aproximado: $1,200 MXN

Variedad histórica recuperada en años recientes. Presenta volumen en boca, cremosidad y acidez equilibrada. Ideal para acompañar carnes blancas o cortes grasos.

Chardonnay Q – Bodega Zuccardi

Región: Altamira y San Pablo, Valle de Uco

Productor: Sebastián Zuccardi

Precio aproximado: $725 MXN

Elaborado con viñedos de altura y suelos calcáreos, ofrece equilibrio entre cremosidad y vivacidad, buena intensidad de fruta y acidez sostenida.

Rosado Garnacha-Cabernet – Bodega Kaiken

Composición: 90% Garnacha, 10% Cabernet Sauvignon

Región: Zona fría cercana a la montaña

Precio aproximado: $700 MXN

Aromático y fresco, con notas florales y fruta roja. De bajo alcohol y estilo dinámico, destaca por su ligereza.

Malbec Concreto – Zuccardi Finca Piedra Infinita

Región: Altamira, Valle de Uco

Vinificación: Sin madera, fermentado en concreto

Precio aproximado: $1,200 MXN

Vino de alta gama que prescinde de barrica para priorizar la expresión del terroir. Presenta textura mineral, energía y buena concentración.

Malbec Poético – Posta de Lorca

Región: Luján de Cuyo

Crianza: 12 meses en barrica

Precio aproximado: $550 MXN

Con fruta madura y notas violetas, muestra taninos suaves y buena integración de madera. Un Malbec equilibrado entre tradición y frescura.

Estos siete vinos argentinos disponibles en México reflejan la diversidad actual del país sudamericano: blancos frescos, rosados ligeros y tintos que priorizan tanto la expresión mineral como la estructura clásica.

Todos comparten los factores destacados en la conferencia: altitud, suelos minerales, agua de deshielo y una industria que busca adaptarse al nuevo consumidor sin perder identidad.

