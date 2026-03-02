Más Información
Argentina, de acuerdo con Wines of Argentina, es hoy el quinto productor de vino del mundo y uno de los diez países más relevantes en sostenibilidad dentro de la industria.
Con 46 millones de habitantes y una tradición vitivinícola profundamente ligada a su identidad, el vino forma parte del encuentro cotidiano: está en la mesa familiar, en la reunión con amigos y en los momentos de celebración.
Durante una degustación organizada por la Embajada de Argentina junto a Wines of Argentina, se habló de los factores que definen el carácter del vino argentino: la altitud (con viñedos que van desde el nivel del mar hasta más de 3,100 metros), la influencia de la Cordillera de los Andes como reservorio natural de agua, los suelos calcáreos con arrastre mineral y una fuerte apuesta por la innovación.
Bajo el concepto “el vino de ahora”, se destacó una tendencia hacia estilos más frescos, menor graduación alcohólica y mayor precisión en la expresión del terroir.
A partir de esa selección, hoy en Menú te compartimos siete vinos argentinos disponibles en México que vale la pena probar.
White Malbec – Trivento
- Tipo: Blanco elaborado con uva Malbec
- Alcohol: 10–10.5%
- Estilo: Ligero y frutal
- Enfoque: Innovación y consumo joven
- Precio aproximado: $250 MXN
Se elabora retirando las pieles de la uva antes de la fermentación, lo que evita la extracción de color. El resultado es un vino fresco, con notas frutales y ligera sensación dulce. Funciona bien como aperitivo o en propuestas de coctelería.
Chardonnay Reserva – Bodega La Celia
- Región: Altamira, Valle de Uco (1,100 msnm)
- Vinificación: Parte en madera, parte en concreto
- Precio aproximado: $300 MXN
Proveniente de una zona pedregosa cercana a la montaña, ofrece acidez marcada, frescura natural y buen equilibrio. Destaca por su versatilidad y relación calidad-precio.
Semillón – El Enemigo
- Región: Pedriel, Luján de Cuyo (Primera Zona)
- Vinificación: Fermentado y criado en barrica
- Perfil: Untuoso y estructurado
- Precio aproximado: $1,200 MXN
Variedad histórica recuperada en años recientes. Presenta volumen en boca, cremosidad y acidez equilibrada. Ideal para acompañar carnes blancas o cortes grasos.
Chardonnay Q – Bodega Zuccardi
- Región: Altamira y San Pablo, Valle de Uco
- Productor: Sebastián Zuccardi
- Precio aproximado: $725 MXN
Elaborado con viñedos de altura y suelos calcáreos, ofrece equilibrio entre cremosidad y vivacidad, buena intensidad de fruta y acidez sostenida.
Rosado Garnacha-Cabernet – Bodega Kaiken
- Composición: 90% Garnacha, 10% Cabernet Sauvignon
- Región: Zona fría cercana a la montaña
- Precio aproximado: $700 MXN
Aromático y fresco, con notas florales y fruta roja. De bajo alcohol y estilo dinámico, destaca por su ligereza.
Malbec Concreto – Zuccardi Finca Piedra Infinita
- Región: Altamira, Valle de Uco
- Vinificación: Sin madera, fermentado en concreto
- Precio aproximado: $1,200 MXN
Vino de alta gama que prescinde de barrica para priorizar la expresión del terroir. Presenta textura mineral, energía y buena concentración.
Malbec Poético – Posta de Lorca
- Región: Luján de Cuyo
- Crianza: 12 meses en barrica
- Precio aproximado: $550 MXN
Con fruta madura y notas violetas, muestra taninos suaves y buena integración de madera. Un Malbec equilibrado entre tradición y frescura.
Estos siete vinos argentinos disponibles en México reflejan la diversidad actual del país sudamericano: blancos frescos, rosados ligeros y tintos que priorizan tanto la expresión mineral como la estructura clásica.
Todos comparten los factores destacados en la conferencia: altitud, suelos minerales, agua de deshielo y una industria que busca adaptarse al nuevo consumidor sin perder identidad.
