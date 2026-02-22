Consumir agua de limón en ayunas es una práctica que se ha popularizado por sus múltiples beneficios, entre los que destaca una supuesta ayuda para la reducción del peso; pero esto es falso.

Los expertos del Hospital Privado Universitario de Córdoba explican que no existe suficiente evidencia científica de que esta bebida por sí sola sea eficaz para quemar grasa.

No obstante, cuenta con otros beneficios para comenzar tu día y aquí te los decimos.

Es importante tener precaución al tomar agua con limón porque, en exceso, puede debilitar el esmalte dental. Foto: Unsplash

Leer también Cuánto cuestan las botas Maison Margiela de pezuña de Paola Dalay

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de limón en ayunas?

1. Antioxidante natural

El limón es fuente de vitamina C, un potente antioxidante; aunque también contiene compuestos vegetales conocidos como flavonoides, lo que le confiere propiedades antiinflamatorios.

Los especialistas de Medical News Today señalan que el consumo de antioxidantes desinflama el cuerpo y protegen las células de los radicales libres. No cuidar estos aspectos puede provocar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y hasta ciertos tipos de cáncer.

2. Combate cálculos renales

Este fruto es una opción natural para combatir los cálculos renales. No es un tratamiento como tal, pero puede ser un auxiliar porque su ácido cítrico se transforma en citrato dentro del organismo.

Un cálculo renal es la acumulación de minerales en los riñones, principalmente calcio, que se combate con el citrato y reduce su formación.

Al ingerir agua de limón, es posible que llegues a desecharlos con la orina.

3.Desintoxica el cuerpo

El mismo citrato le da al agua de limón propiedades diuréticas, por lo que puede ayudar a depurar las toxinas acumuladas en el cuerpo ya que incrementa la producción de orina.

4. Beneficia la piel

La vitamina C es un elemento utilizado en diversos productos dermatológicos y el limón contiene dicho nutriente en grandes cantidades, lo que favorece la piel, por ejemplo la ilumina y le proporciona un brillo natural.

5. Fuente de energía

Aunque el agua de limón no funciona para la pérdida de peso, sí lo hace para el aumento de energía.

Tras tomarse en ayunas, la vitamina C produce estamina y junto con los flavonoides combate la fatiga de la mañana.

6. Refuerza las defensas

Los cítricos fortalecen el sistema inmune principalmente por su alto contenido de vitamina C, que ayuda a producir glóbulos blancos y mejora la defensa contra virus y bacterias.

También son antioxidantes y antiinflamatorios, lo que protege las células y mantiene elevadas las defensas.

7. Mantiene el bienestar integral

El potasio del limón contribuye a regular la presión arterial, cuidar el corazón, mantener el buen funcionamiento de músculos y nervios, y equilibrar los líquidos del cuerpo, esto de acuerdo con la revista médica Tua Saúde.

El agua de limón aporta energía al despertar. Foto: Unsplash

Beber agua con limón en ayunas puede tener muchos beneficios por sus nutrientes. Sin embargo, no es una bebida milagrosa; sus bondades dependen de mantener una alimentación y hábitos saludables en general.

Leer también Cada cuánto debes lavarte el pelo según tu tipo de cuero cabelludo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters