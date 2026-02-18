Durante años se ha debatido si lavar el cabello todos los días es bueno o malo. La realidad es que no existe una única respuesta. La frecuencia ideal depende de tu tipo de cuero cabelludo, no del tipo de cabello.

Tal vez estás lavando mal tu cabello sin saberlo. La frecuencia ideal depende de tu cuero cabelludo, no de lo que te dijeron. Foto: Freepik

El cuero cabelludo produce sebo de forma natural para proteger la fibra capilar. El problema aparece cuando hay exceso o desequilibrio, lo que puede provocar grasa, resequedad o irritación.

Identificar tu tipo de cuero cabelludo es el primer paso para saber cada cuánto debes lavarlo.

Cuero cabelludo normal: cada dos o tres días

Este es el equilibrio ideal. El cabello se mantiene limpio durante varios días sin verse graso ni seco.

La frecuencia recomendada es:

Cada dos o tres días.

Usando shampoos suaves.

Manteniendo una rutina constante.

Esto permite conservar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Cuero cabelludo seco: cada tres a cinco días

Si sientes tirantez, resequedad o descamación, tu cuero cabelludo produce menos sebo.

En este caso, lo ideal es:

Lavar cada tres a cuatro días (puedes alternar con shampoo seco).

Usar shampoos hidratantes.

Evitar lavados excesivos.

Lavar demasiado puede empeorar la resequedad.

Cuero cabelludo mixto: adaptar la frecuencia

Es uno de los más comunes. La raíz se engrasa, pero medios y puntas están secos.

Lo ideal es:

Lavar cada dos o tres días; si es muy graso quizá debas lavarlo un día sí y otro no, incluso a diario.

Enfocar el shampoo en la raíz.

Usar acondicionador solo en medios y puntas.

Esto ayuda a equilibrar ambas zonas.

Factores que también influyen

La frecuencia no depende solo del tipo de cuero cabelludo. También influyen:

Ejercicio y sudoración.

Clima.

Uso de productos.

Contaminación.

Uso de herramientas de calor.

Si haces ejercicio diario, es normal necesitar lavarlo con mayor frecuencia.

La clave es "escuchar" tu cuero cabelludo

No existe una regla universal. El mejor indicador es cómo se siente y se ve tu cuero cabelludo. Si tu cabello se ve limpio, con volumen y sin irritación, estás usando la frecuencia correcta.

Lavar el cabello no es malo. Lo importante es hacerlo según lo que tu cuero cabelludo necesita, no según mitos.

