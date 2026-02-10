Más Información
Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿cuándo y dónde recoger mi credencial?; consulta aquí lugar, fecha y hora
El "Efecto Bad Bunny": Duolingo reporta aumento del 35 % en alumnos de español tras el Super Bowl LX
[Publicidad]
Lavar el cabello a diario parece la solución lógica cuando se ve graso, pero en realidad puede ser parte del problema. Cuando el cuero cabelludo se siente “atacado”, responde produciendo más sebo como mecanismo de defensa. El resultado: raíz pesada, largos apagados y la sensación de que el cabello nunca está limpio.
La buena noticia es que entender por qué ocurre puede ayudarte a revertirlo sin tratamientos extremos ni productos milagro.
Lavarlo todos los días puede empeorar la grasa
El cuero cabelludo produce grasa de forma natural para proteger el cabello. Cuando lo lavas todos los días —sobre todo con shampoos agresivos— eliminas esa protección y obligas a la piel a compensar produciendo aún más sebo. Este ciclo hace que, con el tiempo, el cabello se engrase cada vez más rápido, incluso pocas horas después de lavarlo.
El shampoo que usas no es el adecuado
Muchos shampoos para “cabello graso” contienen agentes limpiadores muy fuertes. A corto plazo funcionan, pero a largo plazo alteran el equilibrio del cuero cabelludo. Busca fórmulas suaves, sin sulfatos agresivos, y evita productos que prometen “limpieza profunda” para uso diario. Menos espuma no significa menos limpieza.
Te aplicas acondicionador donde no va
Uno de los errores más comunes es llevar el acondicionador hasta la raíz. Esto añade peso, sella grasa en el cuero cabelludo y acelera el aspecto sucio. El acondicionador debe aplicarse únicamente de medios a puntas, incluso si tu cabello es seco.
Leer también: Deja de hacer esto si quieres que tu tinte dure más de un mes
Tocarte el cabello todo el tiempo sí influye
Pasarte la mano por el cabello, acomodarlo constantemente o jugar con el transfiere grasa natural de las manos a la raíz. Parece inofensivo, pero sí acelera el efecto graso. Lo mismo ocurre con cepillarlo en exceso o usar peines sucios.
El agua muy caliente estimula la producción de sebo
Lavar el cabello con agua muy caliente abre demasiado el poro y estimula las glándulas sebáceas. El resultado: más grasa en menos tiempo. Lo ideal es usar agua tibia y finalizar con un enjuague frío para ayudar a equilibrar el cuero cabelludo y sellar la cutícula del pelo.
Cómo evitar que tu cabello se engrase tan rápido
No se trata de dejar de lavarlo de golpe, sino de reeducar al cuero cabelludo:
- Alterna días de lavado.
- Usa shampoo suave y específico para tu tipo de cuero cabelludo.
- Evita productos pesados en la raíz.
- Limpia tus cepillos regularmente.
- Reduce el uso excesivo de shampoo en seco.
Con pequeños cambios, el cabello puede recuperar su equilibrio natural y mantenerse limpio por más tiempo, sin verse opaco ni pesado.
Leer también: Este es el shampoo viral que disimula las canas
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]