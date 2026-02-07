Su te gusta teñirte el cabello, ya sea para ocultar las canas o porque te disfrutas cambiar seguido de color, entonces debes saber que la clave para disfrutar el resultado es cuidarlo antes, durante y después de la aplicación.

Es normal que el tinte pierda intensidad en cada lavada, por el crecimiento natural o la exposición solar. Sin embargo, puedes extender la fijación del pigmento con sencillos cuidados en tu rutina diaria.

El cabello hidratado retiene mejor los pigmentos del tinte. Foto: Unsplash

¿Qué hacer para que el tinte de cabello dure?

Hidrata tu pelo

Los expertos de L'Oréal Paris indican que la falta de hidratación es el principal factor por el que un tinte no dura.

Por lo anterior, es importante hidratar el pelo antes de hacer la coloración; de esta manera las fibras capilares podrán abrirse y retener los pigmentos del producto.

Así que no dudes en ponerte una ampolleta o mascarilla natural con al menos 48 horas de anticipación.

No laves tu cabello

Para que el tinte penetre mejor en las hebras, Wella Professionals sugiere no lavar el cabello antes de teñirlo. Al menos debes dejar 1 día previo a la aplicación y 2 días posteriores para que se fijen mejor los pigmentos, sobre todo los oscuros.

Los especialistas indican que el sebo natural, ese que se acumula con el paso de las horas, mantiene la hidratación y, por lo mismo, favorece la coloración del pelo.

Entre mas "sucio" esté, mejor.

Cuida la frecuencia de pos-lavado

Como lo mencionamos anteriormente, lavar con frecuencia el cabello hace que el tinte se caiga más pronto de lo esperado. Tanto el agua caliente como los químicos del shampoo o acondicionador pueden contribuir a que se desvanezca el tono.

Después de pintarte el pelo, lávalo un día si y un día no. Y si te molesta la acumulación de grasa, utiliza un dry shampoo para que luzca en perfectas condiciones y se vaya el mal olor.

Después de teñirte, espera al menos 2 días para lavar tu cabello. Foto: Unsplash

Evita las herramientas de calor

La plancha, la secadora y las tenazas también pueden afectar el color de tu pelo, pues el calor provoca que sea más poroso y, en consecuencia, rechace los pigmentos.

No está totalmente prohibido el uso de dichas herramientas, sino que debes moderarlas y aplicar un protector térmico.

Tinte adecuado

Finalmente, procura de comprar tintes adecuados. Un producto de calidad se verá reflejado en el estado posterior de tu cabello, pues compuestos como el amoniaco suelen resecarlo y hasta volverlo propenso al quiebre.

Así que antes de comprar, revisa los ingredientes al reverso de la caja y también compara las diferentes marcas, sobre todo si lo buscas en el supermercado o en la farmacia.

Revisa que los ingredientes del tinte de cabello sean de calidad. Foto: Unsplash

Con estos sencillos consejos lograrás disfrutar tu nuevo cambio de look por más tiempo y sin haber tirado tu dinero a la basura en el salón de belleza.

