La forma en que elegimos nuestro cabello no solo es una cuestión estética, sino también una forma de expresión personal. Cada año trae nuevas tendencias, impulsadas por el mundo de la moda, las redes sociales, celebridades y avances en técnicas de coloración.

En 2026, el enfoque se aleja de los tonos uniformes y tradicionales para abrazar estilos más versátiles, creativos y personalizados. Este año propone una combinación de colores vibrantes, mezclas sutiles y reinterpretaciones modernas de clásicos atemporales.

Hoy te compartimos los colores más populares que dominarán las calles, pasarelas y feeds.

Conoce los colores de cabello que todas desearán llevar en 2026. Foto: Freepik

5 colores de cabello en tendencia en 2026

1. Tonos pastel reinventados

Los colores pastel han regresado con fuerza, pero en 2026 se presentan con una carga más intensa y duradera. Lejos de los clásicos lavanda o rosa pálido, los tonos pastel high-impact mezclan bases suaves con matices vibrantes que resaltan bajo diferentes luces.

El azul celeste, lavanda profundo, melocotón suave y menta son algunos tonos favoritos.

La clave está en equilibrar la suavidad del pastel con la saturación para que luzcan sofisticados en cualquier ocasión.

Cabello azul pastel. Foto: Instagram @meganfox

2. Balayage multidimensional

El balayage sigue vigente, pero este año evoluciona a versiones más ricas en matices. Las técnicas multidimensionales combinan colores naturales con toques de tonos atrevidos como cobre caramelo, rubio dorado cálido, y miel con reflejos caramelo.

Su estilo permite transiciones suaves y naturales, ideal para quienes desean movimiento y profundidad sin un contraste radical.

Balayage. Foto: Instagram @bibihairdresser

3. Tonos metalizados

Inspirados en la estética cyber y en la tendencia del “metal hair”, los tonos plata iridiscente, gris perla con destellos violetas, y champagne metálico se posicionan como opciones audaces y chic.

Eso sí, es importante mencionar que son tonos de mantenimiento y cuidado especializado, pero el resultado es un acabado glamuroso y moderno que captura la luz de manera espectacular.

Cabello champagne metálico. Foto: Instagram @redken

4. Colores vivos y saturados

Para quienes prefieren una declaración más atrevida, los colores saturados vienen con fuerza. Rojo fuego, fucsia intenso, púrpura profundo y turquesa vibrante son algunos ejemplos.

Todos los anteriores tonos expresan personalidad, energía y una fuerte presencia visual. Funcionan especialmente bien en cortes modernos y estilos que busquen destacar.

Cabello rojo. Foto: Instagram: @dualipa

5. Naturales enriquecidos

No todo tiene que ser audaz: los tonos naturales también se reinventan. Colores como moka profundo, castaño chocolate con reflejos oliva, y rubio arena suave aportan un brillo saludable y natural al cabello.

Estos tonos son perfectos si buscas un cambio sutil, elegante y fácil de mantener.

Cabello castaño natural. Foto: Instagram Michelle Salas

