Nuevo año, nueva oportunidad para atreverse a probar estilos diferentes y encontrar mucha inspiración si quieres lucir chic en 2026. Precisamente, hoy te traemos una invitación para reinventar tu manicura.

Hacerte las uñas es una manera de consentirte y hasta elevar tu autoestima. Así que si uno de tus propósitos es encontrar más tiempo para ti misma, nuestra guía de tendencias te va a encantar.

De Última te presenta 10 estilos de uñas que no pasarán de moda en las siguientes temporadas. Ve escogiendo tus favoritos para arrancar con la actitud más fashion este año.

10 estilos de uñas que reinarán este 2026

1. Cloud Dancer

Elegido como el color del año por Pantone, al Cloud Dancer lo veremos prácticamente en todas partes: en la ropa, en técnicas de maquillaje, en accesorios y hasta en esmaltes.

Se trata de un tono neutro, completamente armónico y que proyecta elegancia. Este año se llevará en acabados degradados, sólidos y con terminados nacarados.

Uñas Cloud Dancer. Foto: Etsy

2. Ojo de gato

El terror de muchas manicuristas, por la complejidad de usar un imán para decorar las uñas, pero el favorito de quienes disfrutan las manicuras con dimensión. El efecto “ojo de gato” seguirá dominando en colores pasteles, no tanto en tonos vibrantes.

Si te parece demasiado llamativo, puedes incorporarlo en una sola uña de la mano y el resto lucirlas con acabados sólidos.

3. Efecto aterciopelado

Si creías que las “velvet nails” se quedarían fuera del 2026, desde ya te advertimos que serán muy solicitadas en los salones de belleza y con justa razón. De entre todas las tendencias, son la más elegantes y novedosas porque ofrecen una textura diferente, sin verse sobrecargadas.

Los colores en los que te recomendamos llevarlas son borgoña, azul marino o zafiro, verde saliva y café chocolate; los tonos profundos permiten que el efecto aterciopelado se aprecie mejor que en esmaltes claros.

Uñas terciopelo. Foto: Etsy

4. Freckles

Como su nombre lo indica, las uñas de pecas son una tendencia que se caracteriza por pequeñas manchas sutiles y que aportan un look artístico. Es una técnica que puede hacerse con esmaltes tradicionales y en gel, puesto que no es complicada.

El diseño de los puntos o manchas pequeñas debe de ser irregular, combinando tamaños y colores (de preferencia, neutros o metálicos dorados). Y al final es necesario sellar con una capa de brillo.

5. Francesa invertida

Este es un clásico, pero con un toque alternativo. La manicura francesa seguirá atrapando las miradas todo el 2026; aunque, en lugar de llevar la punta blanca, será la base de la uña la que tendrá el toque de color.

Eso sí, es importante mencionar que la mejor silueta para lucirlas es cuadrada y pequeña. En cuanto al color de la base, puedes seguirla pidiendo en blanco, rosa pastel, peach fuzz, off white y cualquier neutro que se te venga a la mente.

Uñas francesas invertidas. Foto: Etsy

6. Cromadas

Al igual que las vimos reinar en 2025, las uñas cromadas estarán en tu lista de favoritas para lucir este año. Su acabado se logra colocando un polvo cromado ultrafino sobre una base oscura, como el negro.

Ese pigmento se va afrontando hasta obtener un efecto espejo; pero debido a su proceso de elaboración, se recomienda esculpirlas en gelish y secarlas con una ayuda de una lámpara UV.

7. Polka dot

El polka dot no sólo se hará presente en prendas, si no también en la manicura. Se trata de una técnica de "nail art" que consiste en elaborar pequeños puntos del mismo tamaño y de preferencia en un solo color, como el blanco o negro.

Son aptas para llevar en un evento especial o en una salida casual, pues dependiendo del color que elijas de base puede combinar con todos tus looks. Y esa es su principal ventaja: un diseño completamente personalizado.

Uñas polka dot. Foto: Etsy

8. Aura nails

Esta fue una tendencia de manicura muy viral durante verano 2025; no obstante, permanecerá por varias temporadas más gracias a su efecto de luz difuminado en el centro de la uña, lo que proyecta una imagen femenina y romántica.

También requieren de una técnica meticulosa para lograr el halo, por lo que es mejor acudir a un salón o con una manicurista profesional para lograr un resultado de impacto.

Si intentas hacerlas en casa, sólo cuida que tengas una variedad de pigmentos en polvo para crear el efecto de grado suave y mágico.

9. Clean nails

Sin duda, el clean look es uno de los favoritos del 2026 y adoptarlo en la manicura es otra manera de sumarse a la tendencia. Es el estilo más minimalista que vamos a ver en 2026 y cuyo objetivo es proyectar una imagen impecable, saludable y natural en las uñas.

No es tan complicado conseguirlas: únicamente se necesita utilizar tonos nude o semi-transparentes en la base, mientras que las decoraciones excesivas deben evitarse a toda costa.

Uñas clean. Foto: Etsy

10. Micro-francés metálico

Finalmente, las uñas con micro-francés metálico son una versión más moderna del diseño convencional, pero igual de elegantes. En este caso, el twist de color se debe de llevar en la punta y en un acabado metálico.

Puedes apoyarte de stickers o realizar el trazo a mano alzada, cuidando que la línea no sea tan gruesa para conservar la simplicidad del estilo french.

Explora estas 10 ideas de diseños de uñas a lo largo del año. En definitiva, hay un estilo para cada gusto y personalidad.

