El anuncio de Cloud Dancer como el color del año 2026 por Pantone marcó el regreso definitivo de los tonos suaves, voluminosos y minimalistas. Este blanco natural —ligeramente cremoso, nada estridente y lleno de calma— ya es uno de los favoritos de marcas de moda, belleza y, por supuesto, del nail art.

En De Última reunimos cinco diseños de uñas que reinterpretan este tono de manera fresca y actual. Si buscas manicuras que combinen con todo y te den ese look “quiet luxury” sin esfuerzo… este es el color que llevarás todo el 2026.

1. French dorado minimalista

El diseño más elegante de la selección: una base natural combinada con puntas "Cloud Dancer" delineadas en oro metálico. El contraste entre el blanco suave y el destello dorado crea un look discreto pero festivo, perfecto para Navidad o Año Nuevo sin perder la estética “clean girl”.

French blanco Cloud Dancer con delineado dorado para un look elegante y festivo. Foto: Instagram @karionails

2. French nails y blanco perlado

Un clásico reinventado. Este diseño mezcla el trazo clásico de la manicura francesa con blanco en las puntas y efecto glaseado, logrando un efecto aterciopelado muy “soft glam”. La clave está en el acabado ligeramente perlado, que hace que el blanco Cloud Dancer se vea más luminoso y fresco.

Puntas difuminadas en blanco perlado, perfectas para un acabado suave y luminoso. Foto: Instagram @nails.by.jackid

3. Uñas blanco nieve

En tonos cremosos ultra suaves, este diseño lleva figuras sutiles —como flores o moñitos— sobre una base nude brillante. El toque Cloud Dancer aparece en los detalles blancos que se ven casi esculpidos sobre la uña, creando un efecto 3D discreto y muy femenino.

Diseño mármol en tonos blanco y arena, ideal para un estilo minimalista y artístico. Foto: Instagram @mona_nails_art

4. Manicura con detalles 3D

Líneas blancas cremosas sobre un fondo nude cálido logran un patrón suave y orgánico. En esta manicura destacan elementos en 3D. Ideal si quieres algo artístico, elegante y bajo la misma paleta minimalista del color del año 2026.

Detalles blancos en relieve que aportan un toque romántico y etéreo. Foto: Instagram @leslie.nailbeautifier

5. Glitter con estrella dorada

Cerramos con un diseño de uñas que mezcla lo celestial y lo chic. La base con glitter en blanco Cloud Dancer crea el efecto chic, mientras que la punta dorada y el detalle de una estrella metálica aportan un toque navideño delicado. Sofisticado y muy romántico.

Acabado velvet en blanco Cloud Dancer con punta dorada y estrella metálica. Foto: Instagram @anekka.nails

