Más Información

McDonald's lanza anuncio navideño generado con IA y genera polémica en redes

McDonald's lanza anuncio navideño generado con IA y genera polémica en redes

¿Por qué se recomienda poner papel aluminio en la escoba? Esta es la razón

¿Por qué se recomienda poner papel aluminio en la escoba? Esta es la razón

Mercedes Roa relata ataque en barrio de Marsella; denuncia falta de atención médica

Mercedes Roa relata ataque en barrio de Marsella; denuncia falta de atención médica

Navidad 2025: crean casita navideña con ayuda de chicharrón y video se viraliza en TikTok

Navidad 2025: crean casita navideña con ayuda de chicharrón y video se viraliza en TikTok

¿Árbol de Navidad natural o artificial? La UNAM revela cuál es la mejor opción

¿Árbol de Navidad natural o artificial? La UNAM revela cuál es la mejor opción

[Publicidad]

El anuncio de como el color del año 2026 por Pantone marcó el regreso definitivo de los tonos suaves, voluminosos y minimalistas. Este blanco natural —ligeramente cremoso, nada estridente y lleno de calma— ya es uno de los favoritos de marcas de moda, belleza y, por supuesto, del nail art.

En De Última reunimos cinco que reinterpretan este tono de manera fresca y actual. Si buscas manicuras que combinen con todo y te den ese look “quiet luxury” sin esfuerzo… este es el color que llevarás todo el 2026.

1. French dorado minimalista

El diseño más elegante de la selección: una base natural combinada con puntas "Cloud Dancer" delineadas en oro metálico. El contraste entre el blanco suave y el destello dorado crea un look discreto pero festivo, perfecto para Navidad o Año Nuevo sin perder la estética “clean girl”.

French blanco Cloud Dancer con delineado dorado para un look elegante y festivo. Foto: Instagram @karionails
French blanco Cloud Dancer con delineado dorado para un look elegante y festivo. Foto: Instagram @karionails

2. French nails y blanco perlado

Un clásico reinventado. Este diseño mezcla el trazo clásico de la manicura francesa con blanco en las puntas y efecto glaseado, logrando un efecto aterciopelado muy “soft glam”. La clave está en el acabado ligeramente perlado, que hace que el blanco Cloud Dancer se vea más luminoso y fresco.

Puntas difuminadas en blanco perlado, perfectas para un acabado suave y luminoso. Foto: Instagram @nails.by.jackid
Puntas difuminadas en blanco perlado, perfectas para un acabado suave y luminoso. Foto: Instagram @nails.by.jackid

Leer también:

3. Uñas blanco nieve

En tonos cremosos ultra suaves, este diseño lleva figuras sutiles —como flores o moñitos— sobre una base nude brillante. El toque Cloud Dancer aparece en los detalles blancos que se ven casi esculpidos sobre la uña, creando un efecto 3D discreto y muy femenino.

Diseño mármol en tonos blanco y arena, ideal para un estilo minimalista y artístico. Foto: Instagram @mona_nails_art
Diseño mármol en tonos blanco y arena, ideal para un estilo minimalista y artístico. Foto: Instagram @mona_nails_art

4. Manicura con detalles 3D

Líneas blancas cremosas sobre un fondo nude cálido logran un patrón suave y orgánico. En esta manicura destacan elementos en 3D. Ideal si quieres algo artístico, elegante y bajo la misma paleta minimalista del color del año 2026.

Detalles blancos en relieve que aportan un toque romántico y etéreo. Foto: Instagram @leslie.nailbeautifier
Detalles blancos en relieve que aportan un toque romántico y etéreo. Foto: Instagram @leslie.nailbeautifier

5. Glitter con estrella dorada

Cerramos con un diseño de uñas que mezcla lo celestial y lo chic. La base con glitter en blanco Cloud Dancer crea el efecto chic, mientras que la punta dorada y el detalle de una estrella metálica aportan un toque navideño delicado. Sofisticado y muy romántico.

Acabado velvet en blanco Cloud Dancer con punta dorada y estrella metálica. Foto: Instagram @anekka.nails
Acabado velvet en blanco Cloud Dancer con punta dorada y estrella metálica. Foto: Instagram @anekka.nails

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses