Antes de ser el personaje gruñón más famoso de diciembre, El Grinch nació en 1957 en el libro "How the Grinch Stole Christmas!" del autor estadounidense Dr. Seuss. El cuento, escrito en rima e ilustrado por el propio Seuss, presentaba a una criatura verde y solitaria que rechazaba la Navidad… hasta que descubre que el espíritu navideño no depende de adornos ni regalos.

Nuestro villano verde favorito. Foto: Instagram @theuniversalgrinch

La historia se volvió tan influyente que en 1966 llegó su primera adaptación animada, seguida por la película live-action de 2000 —protagonizada por Jim Carrey— y una versión animada en 2028. Desde entonces, el Grinch dejó de ser solo un villano: se convirtió en un símbolo cultural.

Su estética —verde, irreverente, sarcástica— se transformó en una 'statement vibe' navideña que la moda, el retail y las colaboraciones abrazan cada año. Por eso, si te identificas con su humor o solo quieres algo divertido y cozy esta temporada, reunimos 7 regalos con diseño del Grinch que combinan estilo, comodidad, nostalgia y espíritu festivo.

Guía de regalos "Grinch"

1. Pantuflas

Pantuflas peluditas, color marfil y ultra cómodas con la cara clásica del Grinch bordada al frente. Ideales para días fríos, maratones de películas y para quien quiere un toque navideño sin caer en lo tradicional.

Pantuflas American Eagle del Grinch, ideales para una Navidad cozy. Foto: Especial

Dónde comprarlas: American Eagle

Precio: $999

2. Pijama de peluche

Pijama completa tipo “pelito” con un diseño esponjoso y cálido. Es de esas prendas que no solo abrigan: te meten en mood navideño automático. Su textura suave y el gráfico frontal la hacen un regalo perfecto para fans del Grinch.

Pijama afelpada del Grinch de Lefties, perfecta para días invernales. Foto: Especial

Dónde comprarla: Lefties

Precio: $550

3. Gorro verde

Un gorro tejido en verde vibrante con el rostro del Grinch al frente y la frase “It´s good to be bad” (Es bueno ser malo). Es perfecto para clima frío, para un look casual festivo o para quienes quieren un toque navideño pero en versión street.

Gorro verde del Grinch de Lefties, el accesorio más divertido de la temporada. Foto: Especial

Dónde comprarlo: Lefties

Precio: $219

4. Suéter navideño

Un clásico “ugly sweater”… pero con estilo. Gráfico frontal del Grinch en grande, color negro y un fitting cómodo. Perfecto para reuniones familiares, cenas informales o fiestas temáticas.

Suéter navideño del Grinch de C&A, clásico y cómodo para diciembre. Foto: Especial

Dónde comprarlo: C&A

Precio: $499

5. Playera manga larga

Una playera de manga larga blanca con ilustración oficial del Grinch y la frase “I am here for the presents”. Es fresca, fácil de combinar, ideal para looks casuales o para regalar a fans que no son tan de suéteres y prefieren algo liviano.

Playera manga larga del Grinch de Zara, para quienes aman su humor icónico. Foto: Especial

Dónde comprarla: Zara

Precio: $599

6. Calcetines navideños

Calcetines suaves y cómodos con ilustraciones del personaje. Son un regalo perfecto tipo amigo secreto o complemento ideal para pijamas y sets cozy.

Calcetines del Grinch de H&M, un toque divertido para cualquier look navideño. Foto: Especial

Dónde comprarlos: H&M

Precio: $249

7.Sudadera

Con un estampado en frente y por la espalda la leyenda “Nasty, wasty, skunk", tiene vibra urbana y festiva. Es una de las prendas más versátiles de esta selección: funciona para salir, viajar o quedarse en casa.

Sudadera del Grinch de Shasa, perfecta para un outfit casual y festivo. Foto: Especial

Dónde comprarla: Shasa

Precio: $549

Aunque el Grinch no es del todo fan de la Navidad, estas piezas celebran lo mejor de su vibra rebelde. Son cómodas, divertidas y perfectas para quienes prefieren una estética navideña distinta, llena de humor y personalidad.

