La manicura navideña continúa evolucionando con propuestas que funcionan para cualquier ocasión, desde cenas familiares hasta brindis entre amigos. Y los copos de nieve regresan este 2025 como protagonistas.

Según el blog de la marca Essie, los acabados suaves, brillantes, la incorporación de charms metálicos, stickers y diseños a mano alzada dominarán las tendencias de uñas en la temporada.

¿No tienes idea de cómo lucirlos? En De Última te presentamos 5 diseños con los clásicos "snowflakes" pero en diferentes estilos.

5 diseños de uñas con copos de nieves

1. Uñas muñeco de nieve 3D

Este estilo combina un degradado milky blanco–azul con glitter y un muñeco de nieve en 3D, lo que le aporta volumen sin exagerar la manicura.

Es ideal para uñas medianas y en forma de almendra. Además, te recomendamos pedirlos en gelish para prolongar su duración.

Según Nail Design Journal, los degradados en tonos fríos combinan mejor con looks neutros, oscuros y dorados.

Combina estas uñas con tonos grises, efecto hielo o azul marino para una manicura invernal. Foto: Etsy

2. Glittery Red Snowflakes

Las uñas rojas con copos de glitter son una propuesta clásica, pero llamativa para quienes aman el estilo festivo tradicional.

Funcionan bien en uñas cortas y de silueta cuadrada; y se complementan mejor con accesorios dorados o con un labial rojo intenso como parte del maquillaje.

Un dato curioso es que el glitter rojo crea un efecto fotogénico bajo luz cálida, perfecto para los eventos de noche.

Las uñas rojas con copos de nieve crean un efecto reflectivo y muy elegante. Foto: Etsy

3. Uñas con "ojo de gato"

Estas uñas se llevan cortas, prácticamente al ras, para que luzca el efecto “ojo de gato” en tono plateado y con copos grandes al centro. Son discretas pero elegantes, perfectas para quienes buscan comodidad sin renunciar a un look pulido.

Recuerda que los esmaltes metálicos destacan más al llevarlos con prendas negras, borgoña o azul marino.

Puedes agregar charms metálicos en forma de copo de nieve para darle un efecto XL a tus uñas. Foto: Etsy

4. Dark feminine

El cuarto diseño de uñas tiene una estética "dark", con silueta alargada y stiletto. La base negra se mezcla con incrustaciones tipo gema en tono esmeralda y pequeños copos con efecto tridimensional, lo que marca un contraste inesperado.

Es perfecto por si buscas una manicura diferente, alternativa pero sin perder el espíritu navideño. De acuerdo con el blog de The Nail Clinic, su forma alargada estiliza los dedos y hace que las manos luzcan más femeninas.

Estas uñas combinan con maquillaje ahumado o accesorios verdes para resaltar el brillo. Foto: Etsy

5. Soft nails

Finalmente, te presentamos un diseño suave en tono rosa y beige, rematado con copos blancos y lunares finos; favorece a todos los tipos de pieles y funciona tanto en formas de almendra como cuadrada.

Esta mezcla de colores es una de las tendencias más solicitadas de la temporada, pues armoniza con outfits casuales y formales.

Pide el detalle del copo de nieve a mano alzada o sticker para un efecto de manicura coreana delicada. Foto: Etsy

La variedad de estilos que te hemos presentado nos confirma que los copos de nieve se han convertido en un recurso versátil para la manicura y para celebrar la Navidad.

