Las botas UGG se han convertido en un básico del invierno: suaves, térmicas y ultra versátiles. Sin embargo, su material —generalmente gamuza o ante— requiere cuidados específicos para evitar manchas, humedad, deformaciones o que el pelito interior pierda suavidad. Si quieres que te duren más de una temporada, aquí tienes una guía práctica y fácil de seguir.

Nunca las mojes: la mejor forma de secar unas UGG sin dañarlas. Foto: Instagram @ugg

1.Protégelas antes de usarlas

El mayor error con este tipo de botas es usarlas sin aplicar un protector.

Opta por un spray impermeabilizante para gamuza o ante.

Rocíalo uniformemente antes del primer uso y repite cada dos semanas durante la temporada de frío.

Esto ayuda a repeler agua, lodo y manchas sin afectar la textura.

2.Evita a toda costa mojarlas

La gamuza y el agua no son amigas.

Si llueve, opta por otro calzado.

Si se mojan accidentalmente, no uses secadora ni calor directo.

Lo mejor es rellenarlas con papel absorbente (no periódico, puede manchar) y dejarlas secar a temperatura ambiente.

Cómo proteger tus botas tipo UGG con spray impermeabilizante y alargar su vida. Foto: Instagram @ugg

3. Limpieza correcta sin dañarlas

Para quitar polvo o manchas leves:

Usa un cepillo especial para gamuza y pásalo suavemente en una sola dirección.

Si tienen una mancha puntual, utiliza una goma para gamuza o una mezcla ligera de agua + jabón neutro aplicada con un paño húmedo. Nunca la satures.

Para suciedad más pesada, existen limpiadores específicos para ante que no modifican el color ni la textura.

4.Mantén su forma

Las botas UGG, o similares, pueden deformarse fácilmente, especialmente en la zona del tobillo.

Guarda las botas con rellenos internos, como papel suave o insertos de espuma.

No las aplastes ni las guardes una encima de otra.

Esto evita que se doblen, colapsen o generen pliegues permanentes.

El truco para que tus UGG no se deformen: rellénalas siempre al guardarlas. Foto: Instagram @ugg

5. Refresca el interior sin maltratarlo

El forro interno puede perder suavidad o almacenar olor:

Sacude bien las botas para airearlas.

Espolvorea bicarbonato de sodio dentro, deja actuar toda la noche y retira al día siguiente.

Cepilla suavemente el interior para “esponjarlo” de nuevo.

Nunca metas este tipo de botas a la lavadora: deforman la estructura, dañan el forro y arruinan la gamuza.

6.Guarda tus UGG fuera de temporada como se debe

Mantenlas en un lugar seco y fresco

Protégelas con una funda de tela (no plástico, no deja respirar)

Consérvalas siempre con relleno interno.

Así evitarás humedad, polvo y aplastamientos.

